Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього 20 високопосадовців Грузії, які підривають демократичні процеси в країні, ідеться на сайті Державного департаменту США.

Нові санкції проти чиновників Грузії - подробиці

"Обмеження торкнуться близько 20 осіб, включаючи осіб, які обіймають посади міністрів уряду та членів парламенту, співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також приватних осіб", — заявив представник Держдепу Меттью Міллер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Вашингтон пообіцяв розширити санкційний тиск на Грузію, щоб примусити до відповідальності прихильників авторитарного режиму.

Ці санкції є частиною ширшої кампанії Білого дому, спрямованої на протидію впливу "Грузинської мрії" та її проросійській політиці, яка підриває довіру в суспільстві.

США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення «Грузинської мрії» відтермінувати процес інтеграції з ЄС.

Більше по темі

"Людина року" Трамп в інтерв’ю Time: Примус до миру це не відмова від України

Трамп каже, що не "кине" Україну, але незрозуміло, як його план "мир через силу" може покласти край війні – і потенційно скомпрометувати суверенітет України в цьому процесі.

«Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО», - йдеться в повідомленні Державного департаменту США. 

Advertisement

У Держдепі засудили застосування сили проти демонстрантів на акціях протесту. 

«​​США засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту», - зазначили у відомстві. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У США покажуть фільм про Голодомор в Україні США
У США покажуть фільм про Голодомор в Україні
Світовий Конґрес Українців
2г тому
На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників замість президента Китаю США
На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників замість президента Китаю
Київ Пост
5г тому
"Людина року" Трамп в інтерв’ю Time: Примус до миру це не відмова від України Путін
"Людина року" Трамп в інтерв’ю Time: Примус до миру це не відмова від України
Кейті Лівінгстоун
7г тому
Європа не готова до війни, потрібні термінові заходи − Рютте Росія
Європа не готова до війни, потрібні термінові заходи − Рютте
За матеріалами AFP
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній В Україні призупиняють видачу та оформлення паспортів
Далі » Україна та Швеція обговорили пріоритети оборонної співпраці