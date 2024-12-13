Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього 20 високопосадовців Грузії, які підривають демократичні процеси в країні, ідеться на сайті Державного департаменту США.

Нові санкції проти чиновників Грузії - подробиці

"Обмеження торкнуться близько 20 осіб, включаючи осіб, які обіймають посади міністрів уряду та членів парламенту, співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також приватних осіб", — заявив представник Держдепу Меттью Міллер.

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Вашингтон пообіцяв розширити санкційний тиск на Грузію, щоб примусити до відповідальності прихильників авторитарного режиму.

Ці санкції є частиною ширшої кампанії Білого дому, спрямованої на протидію впливу "Грузинської мрії" та її проросійській політиці, яка підриває довіру в суспільстві.

США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення «Грузинської мрії» відтермінувати процес інтеграції з ЄС.

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«Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО», - йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

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У Держдепі засудили застосування сили проти демонстрантів на акціях протесту.

«​​США засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту», - зазначили у відомстві.