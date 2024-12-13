Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього 20 високопосадовців Грузії, які підривають демократичні процеси в країні, ідеться на сайті Державного департаменту США.
Нові санкції проти чиновників Грузії - подробиці
"Обмеження торкнуться близько 20 осіб, включаючи осіб, які обіймають посади міністрів уряду та членів парламенту, співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також приватних осіб", — заявив представник Держдепу Меттью Міллер.
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Вашингтон пообіцяв розширити санкційний тиск на Грузію, щоб примусити до відповідальності прихильників авторитарного режиму.
Ці санкції є частиною ширшої кампанії Білого дому, спрямованої на протидію впливу "Грузинської мрії" та її проросійській політиці, яка підриває довіру в суспільстві.
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення «Грузинської мрії» відтермінувати процес інтеграції з ЄС.
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«Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО», - йдеться в повідомленні Державного департаменту США.
У Держдепі засудили застосування сили проти демонстрантів на акціях протесту.
«США засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту», - зазначили у відомстві.