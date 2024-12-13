У четвер очільник НАТО Марк Рютте закликав до різкого збільшення оборонних витрат «у турбо-режимі», заявивши, що європейські країни не готові до загрози майбутньої війни з Росією.

НАТО закликає до екстрених заходів для зміцнення оборони

«Ми не готові до того, що чекає на нас за чотири-п'ять років, – сказав Рютте у своїй програмній промові – першій великій промові з часу вступу на посаду генерального секретаря НАТО в жовтні. – Небезпека насувається на нас на повній швидкості».

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Війна Росії в Україні підштовхнула Альянс до зміцнення свого східного флангу і збільшення витрат, але попри збільшення своїх оборонних бюджетів країни НАТО не можуть зрівнятися з Москвою у виробництві озброєнь.

«Росія готується до довгострокової конфронтації. З Україною. І з нами, – сказав Рютте. – Те, що відбувається в Україні, може статись і тут».

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Колишній прем'єр-міністр Нідерландів зауважив, що «неминучої загрози війни» ще немає, але НАТО має діяти «швидше і рішучіше», щоб посилити оборону і запобігти ризику майбутнього конфлікту.

«Ми можемо запобігти наступній великій війні на території НАТО, – сказав він. – Настав час перейти до мислення воєнного часу. І прискорити наше оборонне виробництво і збільшити оборонні видатки».

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Цей заклик до дій прозвучав у той час, коли Росія здобуває перемоги на лінії фронту в Україні, війська якої втомлені.

«Щодня ця війна спричиняє все більше руйнувань і смертей. Щотижня в Україні з обох боків гинуть і дістають поранень понад 10 000 людей. Понад мільйон жертв із лютого 2022 року», – сказав Рютте.

Минулого року 32 країни НАТО встановили мінімальний рівень витрат на оборону в 2% ВВП.

23 з них мають досягти цієї цифри цьогоріч, але Рютте наполягає, що цей показник потрібно підвищити: «Я можу сказати вам, що нам знадобиться набагато більше, ніж два відсотки».

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Що вимагає Дональд Трамп для підтримки НАТО − подробиці

«Росія, Китай, а також Північна Корея та Іран наполегливо працюють над тим, щоб послабити Північну Америку і Європу, – сказав Рютте. – Ми не перебуваємо у стані війни. Але ми, безумовно, не перебуваємо і в стані миру».

Цей чіткий заклик пролунав у той час, як Дональд Трамп готується прийти до влади у США – військовій наддержаві.

Трамп наказав країнам-союзницям по НАТО збільшити свої витрати на оборону, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон і надалі прикривав їхні спини, і озвучив нову цифру – 3% ВВП.

Дипломати кажуть, що нову мету Альянс обговорюватиме на саміті в Гаазі в червні.

Втім, для деяких великих європейських економік збільшення витрат на оборону є великим викликом, а в Іспанії та Італії вони все ще становлять менше двох відсотків.

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«Якщо зараз ми всі не витрачатимемо більше, щоб запобігти війні, ми заплатимо набагато, набагато, набагато більшу ціну пізніше, коли будемо воювати. Під час Холодної війни європейці витрачали на оборону набагато більше трьох відсотків свого ВВП. З таким менталітетом ми перемогли в Холодній війні», – сказав Рютте.

Він закликав громадян країн НАТО сказати політикам: «Погоджуєтеся йти на жертви сьогодні, щоб ми могли бути в безпеці завтра».

Рютте відзначив низку ініціатив, спрямованих на збільшення європейського виробництва озброєнь, але сказав, що зусилля західних країн з розбудови своїх збройних сил значно відстають від зусиль Росії та Китаю:

«Ми не на тому рівні, на якому хочемо бути. Росія і Китай біжать попереду. Ми ризикуємо відстати. Це дуже небезпечно».

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Він закликав уряди до тіснішої співпраці, «великих замовлень і довгострокових контрактів».

За словами Рютте, промисловість повинна «наважитись на інновації і ризикувати», а також запровадити додаткові зміни і виробничі лінії. Він зауважив, що європейський оборонний сектор у нинішньому вигляді «занадто малий, занадто розрізнений і занадто повільний».