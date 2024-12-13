Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Цифрова держава".

Ця монета присвячена досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.

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Пам’ятна монета "Цифрова держава" - що відомо

На аверсі пам’ятної монети "Цифрова держава" в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею.

"Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян", ідеться у повідомленні.

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У композиціє є символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни.

Монета має номінал 10 гривень. Придбати її можна буде з 9 січня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену БТР-4Е "Буцефал"

27 листопада Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. БТР-4Е "Буцефал"".

Монета має номінал 5 гривень. Вона присвячена українській бойовій броньованій машині та продовжує серію, яка вшановує вітчизняну зброю та її творців.