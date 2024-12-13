Українські Злучені Організації Огайо (УЗОО), складова організація Українського Конґресового Комітету Америки (УККА), домоглася скасування заходу “Ніч російської спадщини”.

Подія була запланована на 12 грудня в штаті Огайо як частина гри місцевої хокейної команди “Columbus Blue Jackets” проти “Washington Capitals”.

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“Мережа російської спадщини”, яка організовувала захід, є прихованим механізмом, через який Російська Федерація намагається обійти західні санкції”, – йшлося у зверненні громади до Яна Вілкінсона, менеджера з продажів “Columbus Blue Jackets”.

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Українська громада наголошувала, що така співпраця є особливо неприпустимою на тлі російської агресії проти України.

Після численних закликів “Columbus Blue Jackets” зрештою ухвалили рішення скасувати проросійський захід.

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“Ми щиро вдячні корпоративним спонсорам та небайдужим людям, які висловили свої занепокоєння і допомогли досягти цього результату”, – написали в УЗОО.

Організація-спонсор “Мережа російської спадщини”, схоже, фактично не діє на території Огайо. Її офіційна місія спрямована на використання м’якої сили для просування економічних інтересів Російської Федерації та зміцнення впливу Кремля у світі, сказали в громаді.

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“Ця ситуація є цінним уроком. Ми закликаємо “Columbus Blue Jackets”, Національну хокейну лігу США та всі корпорації проявляти більшу обачність і відповідальність під час укладання партнерств”, – підсумували в УЗОО.