З 26 грудня сервіс Google Play зупинить виплати доходів від продажів продуктів росіянам, повідомляє портал Habr.

Google Play залишає російських розробників без доходів − подробиці

Відтепер російські розробники не зможуть заробляти на власних додатках, розміщених у системі Google Play.

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Будь-які спроби також купити платну програму або підписку в розробників із країни-агресора будуть відхилені.

Фото: Google

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Рішення ухвалили через агресію проти України і запроваджені санкції.

В офіційному листі, надісланому розробникам, причину не вказали, однак експерти пов’язують це рішення із загостренням ситуації у світі.

Розрахунки з розробниками російських додатків Google Play завершить до 15 січня.