З 26 грудня сервіс Google Play зупинить виплати доходів від продажів продуктів росіянам, повідомляє портал Habr.
Google Play залишає російських розробників без доходів − подробиці
Відтепер російські розробники не зможуть заробляти на власних додатках, розміщених у системі Google Play.
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Будь-які спроби також купити платну програму або підписку в розробників із країни-агресора будуть відхилені.
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Рішення ухвалили через агресію проти України і запроваджені санкції.
В офіційному листі, надісланому розробникам, причину не вказали, однак експерти пов’язують це рішення із загостренням ситуації у світі.
Розрахунки з розробниками російських додатків Google Play завершить до 15 січня.