Українські військові вдарили по російському терміналу нафтопродуктів в Орловській області РФ.

В результаті ураження там розпочалася потужна пожежа.

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Це підтвердили у Генеральному штабі.

Атака на нафтобазу в Орлі: деталі

Зазначається, що у ніч на 14 грудня наші воїни завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції «Стальной конь».

Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла, який є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

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Російський об'єкт атакували підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Вибухи в Орлі: що відомо

Цієї ночі місцеві жителі російського Орла повідомили про атаку дронів.

Пабліки писали про вибух та пожежу на нафтобазі.

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Російська влада підтвердила атаку безпілотників. Губернатор Орловської області Андрій Кличков писав про займання палива на об'єкті інфраструктури.

Згодом у Міноборони РФ відзвітували нібито загалом вночі російська ППО збила 37 безпілотників - над Курською, Брянською та Орловською областями, а також над територією Краснодарського краю.