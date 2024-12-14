У ніч на 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи. У соцмережах писали, що під прицілом опинилася місцева нафтобаза. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Атака на російську нафтобазу в Орлі 14 грудня: подробиці За словами місцевих жителів, спочатку було чути звук дронів. Далі прогримів вибух і зайнялася пожежа.

Пабліки публікували відео наслідків атаки. (на відео - ненормативна лексика) За словами очевидців загорівся щонайменше один резервуар. Advertisement

Місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Губернатор Орловської області Андрій Кличков написав про займання палива на об'єкті інфраструктури. За його словами, обійшлося без постраждалих. Згодом він заявив, що над регіоном начебто збили 11 дронів.