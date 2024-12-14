У ніч на 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи. 

У соцмережах писали, що під прицілом опинилася місцева нафтобаза. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Атака на російську нафтобазу в Орлі 14 грудня: подробиці

За словами місцевих жителів, спочатку було чути звук дронів. Далі прогримів вибух і зайнялася пожежа. 

Пабліки публікували відео наслідків атаки. 

(на відео - ненормативна лексика) 

За словами очевидців загорівся щонайменше один резервуар.

Advertisement

Місцева влада підтвердила атаку безпілотників. 

Губернатор Орловської області Андрій Кличков написав про займання палива на об'єкті інфраструктури. За його словами, обійшлося без постраждалих. 

Згодом він заявив, що над регіоном начебто збили 11 дронів. 

Featured
Український дрон VS російська техніка - хто сильніший?

Український дрон VS російська техніка - хто сильніший?

Генеральний директор Etsy звернувся до українців

Генеральний директор Etsy звернувся до українців

Київський міжнародний економічний форум

Київський міжнародний економічний форум

У Міноборони РФ відзвітували нібито загалом вночі російська ППО збила 37 безпілотників - над Курською, Брянською та Орловською областями, а також над територією Краснодарського краю. 

Google Play повністю блокує монетизацію для російських додатків
Більше по темі

Google Play повністю блокує монетизацію для російських додатків

Розрахунки з розробниками додатків із Росії завершаться до 15 січня.

У Новосибірську згорів важливий стратегічний склад РФ

У ніч на 13 грудня у Новосибірську згорів стратегічно важливий воєнний склад ворога. 

Він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки головних галузей. Зокрема, енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання для армії РФ. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
На російському аеродромі знищили Су-30, - ГУР Росія
На російському аеродромі знищили Су-30, - ГУР
Київ Пост
2г тому
Генштаб підтвердив удар по нафтотерміналу в російському Орлі Росія
Генштаб підтвердив удар по нафтотерміналу в російському Орлі
Київ Пост
5г тому
Google Play повністю блокує монетизацію для російських додатків Росія
Google Play повністю блокує монетизацію для російських додатків
Київ Пост
20г тому
Молдова ввела режим НС через можливе припинення транзиту російського газу Росія
Молдова ввела режим НС через можливе припинення транзиту російського газу
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній У США покажуть фільм про Голодомор в Україні
Далі » В Армія+ можна буде отримати виплати за знищену техніку РФ