У ніч на 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи.
У соцмережах писали, що під прицілом опинилася місцева нафтобаза.
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Атака на російську нафтобазу в Орлі 14 грудня: подробиці
За словами місцевих жителів, спочатку було чути звук дронів. Далі прогримів вибух і зайнялася пожежа.
Пабліки публікували відео наслідків атаки.
(на відео - ненормативна лексика)
За словами очевидців загорівся щонайменше один резервуар.
Місцева влада підтвердила атаку безпілотників.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков написав про займання палива на об'єкті інфраструктури. За його словами, обійшлося без постраждалих.
Згодом він заявив, що над регіоном начебто збили 11 дронів.
У Міноборони РФ відзвітували нібито загалом вночі російська ППО збила 37 безпілотників - над Курською, Брянською та Орловською областями, а також над територією Краснодарського краю.
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У Новосибірську згорів важливий стратегічний склад РФ
У ніч на 13 грудня у Новосибірську згорів стратегічно важливий воєнний склад ворога.
Він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки головних галузей. Зокрема, енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання для армії РФ.