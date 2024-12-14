Росія готує північнокорейських солдатів безпосередньо до участі у бойових діях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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13 грудня 2024 року підрозділи військ КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок.

Солдат КНДР готують до участі у боях

За даними української розвідки, російське керівництво наказало командуванню північнокорейської армії взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині.

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У ГУР припускають, що Росія планує залучити північнокорейських військових до штурмових дій.

«Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства», - повідомляють в розвідці.

Зазначається, що частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води.

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Північнокорейські війська у Курській області

Раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що Росія використовує війська КНДР у Курській області для чергувань та охорони.

За даними ЦНС, залучення північнокорейців дозволило РФ забрати більше росіян з позицій. Це створило можливість перекинути їх ближче до передової.

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Станом на початок грудня, до російських бойових підрозділів приєдналися дві тисячі північнокорейських військових. Їх направили до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ.

Була інформація, що північнокорейські війська в Курській області скаржилися на нестачу їжі. Повідомлялося, що для вирішення проблеми Росія відправила заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу генерал-майора Мєвлютова.