Росія готує північнокорейських солдатів безпосередньо до участі у бойових діях. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

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13 грудня 2024 року підрозділи військ КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. 

Солдат КНДР готують до участі у боях 

За даними української розвідки, російське керівництво наказало командуванню північнокорейської армії взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. 

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У ГУР припускають, що Росія планує залучити північнокорейських військових до штурмових дій. 

«Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства», - повідомляють в розвідці. 

Зазначається, що частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води.

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Північнокорейські війська у Курській області

Раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що Росія використовує війська КНДР у Курській області для чергувань та охорони. 

За даними ЦНС, залучення північнокорейців дозволило РФ забрати більше росіян з позицій. Це створило можливість перекинути їх ближче до передової.

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Станом на початок грудня, до російських бойових підрозділів приєдналися дві тисячі північнокорейських військових. Їх направили до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. 

Була інформація, що північнокорейські війська в Курській області скаржилися на нестачу їжі. Повідомлялося, що для вирішення проблеми Росія відправила заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу генерал-майора Мєвлютова.

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