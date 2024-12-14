Останні російські удари по українській енергетиці є частиною більш широкої кампанії РФ.

Вона спрямована на те, аби заморозити країну цієї зими та примусити Київ і Захід ухвалювати рішення, вигідні Кремлю.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Росія атакує українську енергетику: причини

Аналітики зазначають, що Росія неодноразово атакувала українську інфраструктуру.

Серед останніх обстрілів в ISW виділяють масштабні удари 16-17 і 25-26 листопада.

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У ніч на 13 грудня росіяни масовано обстріляли Україну нібито у відповідь на український удар по Таганрогу Ростовської області 11 грудня, «під час якого було використано надані Заходом американські далекобійні ракети ATACMS». Принаймні, таку причину назвали у Міноборони РФ.

Однак, фахівці ISW вважають, що «росіяни, ймовірно, планували провести такий удар незалежно від того, що сталося, і зручно використовують цей удар 11 грудня для виправдання своїх ударів по українській енергетиці, які тривають».

Більше по темі Росія запустила крилаті ракети: енергосистема України під ударом Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни, ДТЕК розповіла про наслідки 12-го масованого російського обстрілу з початку року.

Експерти роблять висновок, що такі російські повідомлення спрямовані на досягнення двох цілей.

По-перше, Москва хоче пом’якшити заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до відплати за українські удари по Росії.

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По-друге, Кремль й надалі намагається змусити західні країни ухвалити рішення щодо використання Україною західної зброї та майбутніх мирних перемовин на користь Росії.

Масована атака 13 грудня

Напередодні російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами.

Загалом окупанти запустили 287 засобів повітряного нападу. Летіли, зокрема, «Кинджали», балістичні «Іскандери», калібри, крилаті ракети, з них одна - північнокорейська.

Під прицілом ворога опинилася енергетична інфраструктура.

Через атаку на енергетичні об'єкти довелося збільшувати відключення світла.

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Пʼять з девʼяти енергоблоків трьох АЕС України були змушені знизити потужність.

У ДТЕК повідомили про суттєві пошкодження обладнання ТЕС внаслідок обстрілу 13 грудня.