У суботу Національна Асамблея Південної Кореї (парламент) проголосувала за імпічмент президента Юн Сук Йола через його невдале введення воєнного стану.

Про це повідомляє Yonhap.

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Пропозиція про імпічмент Юна була підтримана 204 голосами проти 85, ще три утримались і вісім бюлетенів визнали недійсними.

Президенту Південної Кореї оголосили імпічмент

Незадовго до голосування Партія «Воля народу» (РРР) Юна вирішила взяти участь у голосуванні, але виступити проти імпічменту.

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Однак семеро депутатів від РРР публічно заявили, що голосуватимуть за імпічмент, що трохи менше восьми голосів РРР, необхідних для ухвалення рішення про імпічмент.

Перша спроба імпічменту Юна минулої суботи провалилася після того, як майже всі депутати від РРР бойкотували голосування.

Введення воєнного стану у Південній Кореї

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення в країні воєнного стану.

Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту та антидержавній діяльності.

Це викликало хвилю обурень у Південній Кореї.

Сам воєнний стан протривав кілька годин.

Президента Південної Кореї тепер підозрюють у державній зраді та у зловживанні повноваженнями.