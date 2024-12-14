Зранку російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині.
Вдарили по селищу з артилерії.
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Обстріл Білозерки: наслідки
За даними ОВА, окупанти атакували Білозерку близько четвертої години.
Ворожий снаряд влучив у житловий будинок - зруйновано дах і вибито вікна будинку.
Ще в одній оселі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено покрівлю.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Через обстріли на Херсонщині загинула людина
Через російські обстріли за добу на Херсонщині загинула одна людина. Ще троє були поранені.
Про це повідомили в поліції.
Російські війська гатили з артилерії та БпЛА.
Під вогнем армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Станіслав та Томина Балка.
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Внаслідок ворожих влучань пошкоджені приватний та два багатоповерхові будинки, а також чотири цивільні автівки.