Зранку 15 грудня столицю Чечні Грозний атакували безпілотники.
У місті пролунала серія вибухів.
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У соцмережах пишуть, що під ударом була база ОМОНу та другого полку Патрульно-постової служби поліції особливого призначення.
Дрони атакували Грозний: відео
Telegram-канал чеченського спротиву Nyiso повідомив про дронову атаку о сьомій ранку.
За попередньою інформацією, один безпілотник атакував другий полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, тоді як інший - базу ОМОНу.
Пабліки повідомляють, що до удару дронів було чути звуки стрілянини. Загалом пишуть про щонайменше 5 вибухів у місті.
«Окрім бази ОМОНу та 2-го полку, дрон також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Знаходиться вона поряд із територією колишньої 9-ї міської лікарні», – йдеться в одному із дописів.
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Атака на казарми полку спецназу Кадирова
Це не перша атака дронів на Грозний цього тижня.
12 грудня в Грозному безпілотник вдарив по одному з об'єктів полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова.
За словами чеченського лідера, тоді були пошкоджені дах і скління будівлі.
Кілька бійців дістали легкі поранення, а решта нібито перебувала в укриттях.