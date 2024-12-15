Зранку 15 грудня столицю Чечні Грозний атакували безпілотники.

У місті пролунала серія вибухів.

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У соцмережах пишуть, що під ударом була база ОМОНу та другого полку Патрульно-постової служби поліції особливого призначення.

Дрони атакували Грозний: відео

Telegram-канал чеченського спротиву Nyiso повідомив про дронову атаку о сьомій ранку.

За попередньою інформацією, один безпілотник атакував другий полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, тоді як інший - базу ОМОНу.

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Пабліки повідомляють, що до удару дронів було чути звуки стрілянини. Загалом пишуть про щонайменше 5 вибухів у місті.

«Окрім бази ОМОНу та 2-го полку, дрон також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Знаходиться вона поряд із територією колишньої 9-ї міської лікарні», – йдеться в одному із дописів.