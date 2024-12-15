14 грудня СБУ разом із Силами оборони провели багатоетапну операцію на Запоріжжі та уразили ворожий потяг.
У результаті українські військові знищили 40 цистерн пального РФ на 4 мільйони доларів.
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Про це повідомили джерела в СБУ.
Багатоетапна операція на Запоріжжі: знищено 40 цистерн пального РФ
Мета операції - перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя.
До неї були залучені СБУ, бійці ОСУВ «Таврія», ГУР, ССО та СБС.
Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію та підірвало колії під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.
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Коли потяг зупинився, а частина цистерн почала горіти, в гру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ «Таврія».
Ракети вразили локомотив і крайні вагони. Це зробили для того, аби ворог не зміг розтягнути цистерни та врятувати частину палива.
За даними джерел, у результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн.
Крім того, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.