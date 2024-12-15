У Керченській протоці тонуть два російські танкери - «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239».
Про це пишуть соцмережі.
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У Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ повідомили, що причиною аварії став шторм.
Біля Керчі тонуть два російські танкери: причина
Через погані погодні умови судна пошкоджені. Загалом на борту обох танкерів перебуває 27 членів людей та нафтопродукти.
У соцмережах пишуть, що «Волгонефть-212» розкололо навпіл, а з резервуарів судна витекло чотири тисячі тонн мазуту. У морі утворилася величезна чорна пляма.
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Згодом у МНС уточнили, що через пошкодження «Волгонефть-212» сів на мілину, а «Волгонефть-239» - ліг у дрейф.