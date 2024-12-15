У Керченській протоці тонуть два російські танкери - «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». Про це пишуть соцмережі. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. У Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ повідомили, що причиною аварії став шторм.

Біля Керчі тонуть два російські танкери: причина Через погані погодні умови судна пошкоджені. Загалом на борту обох танкерів перебуває 27 членів людей та нафтопродукти.

У соцмережах пишуть, що «Волгонефть-212» розкололо навпіл, а з резервуарів судна витекло чотири тисячі тонн мазуту. У морі утворилася величезна чорна пляма. Advertisement