Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило в Telegram про знищення російського винищувача Су-27 на військовому аеродромі Кримськ у Краснодарському краї в суботу. У повідомленні також йдеться про те, що попередньої ночі та ж група підпалила і знищила три російські локомотиви в тому ж районі.

Російські військові панікують: диверсанти палять техніку

На знімках, опублікованих у Telegram, видно, як сильний вогонь охопив літак з бортовим номером «Червоний 16», який, безумовно, серйозно пошкодив, якщо не знищив повністю, важкий всепогодний винищувач Су-27П (за класифікацією НАТО – Flanker). Незалежний російський новинний сайт «Астра » спочатку ідентифікував його як осучаснену версію «Фланкера» –Су-30.

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Як повідомляє військовий сайт Defense Blog, цей черговий випадок диверсії на російських аеродромах викликав критику з боку незалежних аналітиків і, зокрема, проросійських військових блогерів, які вказують на неспроможність Москви захистити свої важливі тилові об'єкти.

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Особливе обурення висловив Telegram-канал «Военный информатор», який, як відомо, має тісні зв'язки з російськими військовими інсайдерами:

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«Це далеко не перший випадок з початку бойових дій, коли нібито підкуплені ворожі агенти проникають на нібито безпечні військові об'єкти, проводять диверсії, знімають їх на відео і безперешкодно залишають їх».

Далі сайт висміює недбальство російських служб безпеки в тилу:

«Незважаючи на те, що подібні інциденти трапляються вже не перший рік, на цих тилових об'єктах явно відсутні камери спостереження, детектори руху, пости охорони і вартові».

Останні диверсії на російських об’єктах

Сайт вказав, що інцидент у Кримську був далеко не першим у довгій серії диверсій на об'єктах російської військової авіації:

31 жовтня 2022 року – два ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор» (НАТО: Hokum-B) Військово-морської авіації Росії були знищені і ще два серйозно пошкоджені в результаті вибуху вибухівки на аеродромі Острів у Пскові.

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9 травня 2023 року – Легіон «Свобода Росії» підпалив і знищив надзвуковий бомбардувальник Су-24 (НАТО: Fencer), який проходив технічне обслуговування на авіазаводі компанії «Сухой Superjet» у Новосибірську.

4 січня 2024 року – на військовому аеродромі Шагол у Челябінську підпалили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 (НАТО: Fullback) авіаполку 21-ї зведеної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії.

26 квітня 2024 р. – ГУР повідомило, що вночі його бійці спалили російський багатоцільовий вертоліт Ка-32 (НАТО: Helix-C) на аеродромі «Остаф'єво» в Москві.

11 вересня 2024 року – двоє підлітків підпалили вертоліт Мі-8Т (НАТО: Hip-C) в аеропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. За їхніми словами, з ними зв'язалися через Telegram і пообіцяли винагороду в розмірі 5 мільйонів рублів (50 000 доларів США).

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21 вересня 2024 року – двоє шістнадцятирічних хлопців закинули запалювальний пристрій у вертоліт Мі-8 АМТШ, обладнаний пусковою установкою Б-8В20А для 70-мм некерованих ракет С-8 на військовому аеродромі Омськ-Північний. За їхніми словами, за це їм пообіцяли два мільйони рублів ($20 000).

Скріншот з Telegram знищеного гелікоптера Мі-8АМТШ на авіабазі в Омську після підпалу двома підлітками 21 вересня 2024 року.

ГУР не розкрило конкретних деталей останньої диверсійної атаки, але наголосила, що вона була частиною стратегії зриву російських військових операцій за допомогою нападів на об'єкти військової логістики та інфраструктури. Спостерігається помітне зростання кількості атак на російські авіабази та логістичні центри на території РФ.