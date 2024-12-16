Естонські митники продовжують реєструвати випадки порушення санкцій, що свідчить про спроби обійти встановлені обмеження на експорт товарів до Росії, повідомляє Handelsblatt.

В Естонії викрили масові порушення санкцій проти Росії

Представник прикордонної служби Ерік Пургель зазначив, що асортимент товарів, які контрабандисти намагаються переправити через кордон з Росією, надзвичайно широкий.

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Крім великих сум готівки, митники регулярно виявляють безпілотники, мікросхеми, електроніку та навіть системи супутникового зв'язку Starlink. Попри суворі заходи контролю, такі спроби продовжуються.

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8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемоги.

Як Естонія допомагає Україні

12 грудня МЗС Естонії оголосило про передачу 200 000 євро для допомоги найбільш вразливим групам населення України.

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9 грудня до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем .

Оборонна підтримка України з боку Естонії сягає майже 542 млн євро або 1,4% ВВП країни.

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Прем'єр-міністри України та Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал підписали спільну заяву, в якій закликали до посилення санкційного тиску на РФ і встановлення повного торговельного ембарго.

8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемоги.