Біткоїн зріс до рекордної позначки понад 106 тис. доларів після того, як новообраний президент США Дональд Трамп запропонував створити стратегічний резерв біткоїнів у країні, повідомляє Reuters.

Трамп обіцяє зробити США лідером на крипторинку − подробиці

Біткоїн сягнув максимуму в 106 533 долари й востаннє торгувався на рівні 104 462 доларів.

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Біткоїн опинився в центрі уваги, оскільки інвестори роблять ставку на створення більш сприятливого середовища для альтернативної валюти. За рік біткоїн збільшився на 192%.

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Криптовалюта збільшилася на понад 50% після виборів у Штатах у листопаді.

"Ми збираємося зробити щось велике з криптовалютою… і ми хочемо бути на чолі", − наголосив Трамп.

Трамп також зазначив, що планує створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового.

Наразі США володіють майже 200 тис. біткоїнів вартістю понад 20 млрд доларів за поточним курсом.

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Опівдні 20 січня 2025 року Дональд Трамп стане президентом вдруге. На відміну від першого разу, зараз Америка задіяна у двох війнах. Одна – союзника, Ізраїлю, а інша - України, яку США підтримують.

Серед інших країн зі значною кількістю біткоїнів є такі країни:

  • Китай;
  • Велика Британія;
  • Бутан;
  • Сальвадор.

Біткоїн побив історичний рекорд − що відомо

5 грудня біткоїн сягнув рекордної позначки у 100 тис. доларів. Напередодні вартість біткоїна була 95 тис. доларів

Це був максимальний показник за всю історію.

12 листопада біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів.

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Трамп раніше пообіцяв зробити правила криптовалют більш дружніми, а Республіканська партія зміцнила контроль над Конгресом, підвищуючи шанси проштовхнути свій порядок денний.

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