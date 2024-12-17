У понеділок, 16 грудня, Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій, спрямованих на підрив здатності Росії вести війну проти України, повідомляє прес-служба Європейської Ради.

ЄС посилює санкційний тиск на Кремль − подробиці

Санкції накладені на фізичних і юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Росії проти України, і включають обмеження на морські перевезення, посилення контролю за торгівлею та захист європейських компаній.

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Санкційний пакет визначає 84 об’єкти – 54 фізичні особи та 30 юридичних осіб.

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Фізичні особи:

Військовослужбовці підрозділу, відповідального за удар по київській дитячій лікарні «Охматдит»;

Топ-менеджери великих енергетичних компаній;

Причетні до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій.

Два високопосадовця КНДР.

Юридичні особи:

Російські оборонні та судноплавні компанії, які заробляють на транспортуванні сирої нафти та нафтопродуктів.

Хімічний завод і цивільна російська авіакомпанія, які надають логістичну підтримку російській армії.

Вперше під санкції потрапили китайські компанії, які постачають безпілотники та мікроелектронні компоненти для військових зусиль Росії, причому заходи включають заборону на в’їзд і заморожування активів.

Про що йдеться в 15-му пакеті санкцій від Євросоюзу

ЄС додав ще більше суден до списку заборонених до доступу в порти і заборонив низку морських транспортних послуг. У списку – танкери з країн, що не є членами ЄС і обходять верхню межу цін на нафту або допомагають російському енергетичному сектору, а також судна, які перевозять військову техніку для Росії або крадене українське зерно. Загалом під санкції потрапили ще 52 судна, що збільшило кількість суден, на які поширюється ембарго, до 79.

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ЄС розширив експортні обмеження щодо 32 організацій, які безпосередньо підтримують російський військово-промисловий комплекс, а саме організації з Китаю, Індії, Ірану, Сербії та ОАЕ, які беруть участь в обхідних схемах торгівлі або закупівлі чутливих товарів, таких як безпілотні та ракетні технології.

Щоб захистити бізнес ЄС від судових спорів з російськими суб’єктами, ЄС більше не визнаватиме та не виконуватиме судові рішення, що ґрунтуються на статті 248 Арбітражного процесуального кодексу Росії. Це унеможливить виконання накладених Росією штрафних санкцій проти операторів з ЄС.

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Окрім того, центральним депозитаріям цінних паперів (ЦДЦП) ЄС тепер дозволено розморожувати залишки грошових коштів для виконання юридичних зобов’язань.

ЄС подовжив терміни для конкретних продажів активів з Росії, що дозволить операторам ефективно та безпечно вийти з російського ринку. Терміни будуть подовжуватися країнами-членами в індивідуальному порядку.

На початку грудня країни-члени ЄС не змогли затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії, який, за словами дипломатів, передбачав продовження імпорту російських нафтопродуктів у Чехію через Словаччину.

Дипломати пояснили затримку тим, що дві країни-члени заблокували цю пропозицію через розбіжності щодо термінів виходу європейських компаній з Росії.