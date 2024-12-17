Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна та ЄС обговорюють нові умови транзиту газу − подробиці

Шмигаль зазначив, що Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Прем’єр-міністр наголосив, що всі рішення у цій сфері будуть прийматися з урахуванням принципів енергетичної безпеки як ЄС в цілому, так і кожної окремої європейської країни.

Advertisement

Для України пріоритетом залишається енергетична безпека для всієї Європи, зокрема й стабільне постачання природного газу в зимовий період.

Український прем’єр зауважив, що нещодавно ухвалений Європейським Союзом 15-й пакет санкцій спрямований на посилення тиску на російську економіку, зокрема на тіньовий танкерний флот.

Шмигаль додав, що під час переговорів із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо обговорювалося розширення співпраці між Україною та Словаччиною у сфері електроенергетики. Минулого тижня 30% імпорту електроенергії Україна отримала з цієї країни.

Advertisement

Прем’єр-міністр України також повідомив про плани у сфері логістики та перевезень. З 15 грудня розпочав роботу поїзд сполученням Київ-Братислава, що відкриває нові можливості для транспортної співпраці.

Молдова ввела режим НС через можливе припинення транзиту російського газу

13 грудня парламент Молдови проголосував за введення надзвичайного стану на 60 днів, починаючи з 16 грудня.

Молдова отримує газ від Росії через Україну, але український уряд не планує продовжувати поточний транзитний контракт із Газпромом після 31 грудня, що створює загрозу для Молдови через тісні енергетичні зв’язки з невизнаним Придністров’ям.

Ще з 2022 року російський газ, що надходить до Молдови, перенаправляється в Придністров’я.

Advertisement

З 16 листопада російський “Газпром” припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

7 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з російським “Газпромом”.