Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Шмигаль зазначив, що Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.
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Прем’єр-міністр наголосив, що всі рішення у цій сфері будуть прийматися з урахуванням принципів енергетичної безпеки як ЄС в цілому, так і кожної окремої європейської країни.
Для України пріоритетом залишається енергетична безпека для всієї Європи, зокрема й стабільне постачання природного газу в зимовий період.
Український прем’єр зауважив, що нещодавно ухвалений Європейським Союзом 15-й пакет санкцій спрямований на посилення тиску на російську економіку, зокрема на тіньовий танкерний флот.
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Шмигаль додав, що під час переговорів із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо обговорювалося розширення співпраці між Україною та Словаччиною у сфері електроенергетики. Минулого тижня 30% імпорту електроенергії Україна отримала з цієї країни.
Прем’єр-міністр України також повідомив про плани у сфері логістики та перевезень. З 15 грудня розпочав роботу поїзд сполученням Київ-Братислава, що відкриває нові можливості для транспортної співпраці.
Молдова ввела режим НС через можливе припинення транзиту російського газу
13 грудня парламент Молдови проголосував за введення надзвичайного стану на 60 днів, починаючи з 16 грудня.
Молдова отримує газ від Росії через Україну, але український уряд не планує продовжувати поточний транзитний контракт із Газпромом після 31 грудня, що створює загрозу для Молдови через тісні енергетичні зв’язки з невизнаним Придністров’ям.
Ще з 2022 року російський газ, що надходить до Молдови, перенаправляється в Придністров’я.
З 16 листопада російський “Газпром” припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.
7 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з російським “Газпромом”.