У ніч проти 17 грудня Служба безпеки України в Москві біля під’їзду житлового будинку підірвала начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова та його помічника, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській спецслужбі.
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За даними джерела в СБУ, самокат із вибухівкою вибухнув, коли Ігор Кирилов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві.
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Обидва росіянина загинули на місці.
“Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча”, − наголосило джерело.
Саме він проводив брифінги Міноборони країни-агресора, на яких розповідав про підготовку терактів на території Росії.
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За даними російського новинного Телеграм-каналу SHOT, самокат із примотаним до ручки вибухівкою біля під’їзду залишив невідомий за кілька годин до вибуху.
Пристрій спрацював через дистанційну активацію.
Вибухова хвиля пошкодила скління в будинку навпроти, розташованому приблизно за 100 метрів від епіцентру детонації.
Хто такий Ігор Кирилов − що відомо
16 грудня СБУ заочно оголосила про підозру російському генерал-лейтенанту, відповідальному за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти ЗСУ на сході та півдні України.
За наказом Кирилова як очільника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ від початку повномасштабної війни РФ проти України ворог використовує проти Сил оборони України хімбоєприпаси. Наразі зафіксовано понад 4,8 тис. таких випадків.
У жовтні Кирилов потрапив під санкції Британії через ймовірне застосування хімічної зброї в Україні.
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