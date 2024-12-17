У ніч проти 17 грудня Служба безпеки України в Москві біля під’їзду житлового будинку підірвала начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова та його помічника, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській спецслужбі.

Ліквідовано начальника військ РХБЗ РФ − подробиці

За даними джерела в СБУ, самокат із вибухівкою вибухнув, коли Ігор Кирилов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Обидва росіянина загинули на місці.

“Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча”, − наголосило джерело.

Саме він проводив брифінги Міноборони країни-агресора, на яких розповідав про підготовку терактів на території Росії.

Майстерна робота СБУ: з‘явилося нове відео з моментом знищення генерала Кирилова
Більше по темі

Майстерна робота СБУ: з‘явилося нове відео з моментом знищення генерала Кирилова

На відео потрапив момент денотації самокату.

За даними російського новинного Телеграм-каналу SHOT, самокат із примотаним до ручки вибухівкою біля під’їзду залишив невідомий за кілька годин до вибуху.

Пристрій спрацював через дистанційну активацію.

Вибухова хвиля пошкодила скління в будинку навпроти, розташованому приблизно за 100 метрів від епіцентру детонації.

Advertisement

Хто такий Ігор Кирилов − що відомо

16 грудня СБУ заочно оголосила про підозру російському генерал-лейтенанту, відповідальному за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти ЗСУ на сході та півдні України.

За наказом Кирилова як очільника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ від початку повномасштабної війни РФ проти України ворог використовує проти Сил оборони України хімбоєприпаси. Наразі зафіксовано понад 4,8 тис. таких випадків.

У жовтні Кирилов потрапив під санкції Британії через ймовірне застосування хімічної зброї в Україні.

У Москві застрелили модернізатора крилатих ракет X-59

У Москві Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро “Марс” Михайла Шатського.

Advertisement

Шатський модернізував крилаті ракети X-59 до рівня X-69. Також він розробляв нові БПЛА для армії РФ.

Топпосадовець спеціалізувався на розробці та аналізі надійності систем управління космічними апаратами, застосовуючи для цього математичні моделі нейронних мереж.

19 жовтня у Луганську підірвали російського воєнного злочинця - майора Дмитра Пєрвуху.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Україна поступово втратила близько половини позицій у Курській області Росія
Україна поступово втратила близько половини позицій у Курській області
Київ Пост
6хв тому
Зеленський попередив про можливий новий удар Росії по Україні Росія
Зеленський попередив про можливий новий удар Росії по Україні
Київ Пост
51хв тому
Майстерна робота СБУ: з‘явилося нове відео з моментом знищення генерала Кирилова Росія
Майстерна робота СБУ: з‘явилося нове відео з моментом знищення генерала Кирилова
Київ Пост
1г тому
Українські спецпризначенці ліквідували 50 солдатів КНДР у Курській області Росія
Українські спецпризначенці ліквідували 50 солдатів КНДР у Курській області
Юлія Струк
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній 15-й пакет санкцій: ЄС б’є по китайських компаніях, які підтримують Росію
Далі » Міжнародна спільнота ізолює Північну Корею за участь у війні