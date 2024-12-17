У ніч проти 17 грудня Служба безпеки України в Москві біля під’їзду житлового будинку підірвала начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова та його помічника, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській спецслужбі.

Ліквідовано начальника військ РХБЗ РФ − подробиці

За даними джерела в СБУ, самокат із вибухівкою вибухнув, коли Ігор Кирилов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві.

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Обидва росіянина загинули на місці.

“Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча”, − наголосило джерело.

Саме він проводив брифінги Міноборони країни-агресора, на яких розповідав про підготовку терактів на території Росії.