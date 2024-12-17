Всі виплати можна буде отримувати на одну Дія.Картку, на яку з 16 грудня почали нараховуватися гроші за проєктом “єКнига”, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розширення Дії: тепер можна отримувати всі виплати на одну картку

Картку розробили спільно з банками з метою спрощення процесу отримання державних виплат для громадян. Замість необхідності мати кілька різних карток, тепер достатньо однієї, що значно полегшує отримання різноманітних видів допомоги та виплат.

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З 16 грудня на Дія.Картці запрацювала перша послуга – “єКнига”, в межах якої українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, отримають гроші на придбання книг.

Надалі на Дія.Картку переведуть виплати по програмі “єПідтримка” включно з тими, що були у 2021–2023 роках. У грудні на цю карту переведуть ще одну соціальну виплату.

Зараз Дія.Картку можна відкрити в кількох банках ПриватБанк, А-банк, Акордбанк, Глобус банк та monobank.

“Із часом на Дія.Картці буде більше державних програм з “фарбованими” коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще три на етапі під’єднання – очікуємо Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank ¾”, – пояснив Федоров.

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Програма “єПідтримка” для українців – що відомо

Українці подали майже 7,5 млн заявок на отримання “Зимової єПідтримки”.

Перші виплати “Зимової єПідтримки” вже надходять на банківські картки українців, які подали заяви на її отримання.

Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги або можна перерахувати на потреби військових.

Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми “єПідтримка”.