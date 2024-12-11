Перші виплати "Зимової єПідтримки" вже надходять на банківські картки українців, які подали заяви на її отримання, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Виплати за "Зимовою єПідтримкою": 1000 грн вже отримують українці

Прем'єр-міністр повідомив, що українці вже почали отримувати виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Він зазначив, що перші перекази державної допомоги в розмірі 1 000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали відповідні заяви.

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Шмигаль додав, що долучитись до програми можна через додаток Дія. Відучора заявки приймають і через банки-партнери. Отримувачі пенсій та соцвиплат можуть отримати 1 000 гривень через Укрпошту.

Тисяча гривень допомоги: хто вже отримав виплати

З 10 грудня понад 2,3 млн українців отримали виплати за програмою "Зимова єПідтримка", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вчора українці розпочали отримувати тисячу гривень на картки "Національного кешбеку". Станом на зараз кошти вже надійшли 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги або можна перерахувати на потреби військових.

За словами Федорова, уряду відомо про ймовірні затримки з виплатами, однак усі заяви банки опрацюють.

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Українці за кордоном, які оформили єПідтримку, матимуть її повертати

Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми "єПідтримка".

Кількість людей, які можуть зловживати програмою "єПідтримка", оформляючи її за кордоном, може бути незначною, але такі випадки будуть перевірятися, і ті, хто зловживав, будуть зобов'язані повернути отримані кошти, як це вже було раніше.

Станом на 1 грудня від початку дії програми "Зимова єПідтримка" заявки на отримання тисячі гривень подали понад 400 тис. українців.