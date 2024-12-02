Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми єПідтримка, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафону Єдині новини.
Виплати єПідтримки: хто повертатиме кошти
Шмигаль зазначив, що кількість людей, які можуть зловживати програмою "єПідтримка", оформляючи її за кордоном, може бути незначною.
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Однак він додав, що такі випадки будуть перевірятися, і ті, хто зловживав, будуть зобов'язані повернути отримані кошти, як це вже було раніше. Тому прем'єр-міністр закликав громадян не зловживати державною допомогою.
Програма ініційована Президентом України Володимиром Зеленським і надає соціальну підтримку громадянам у зимовий період.
Допомога є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні. Діятиме програма з грудня 2024 до лютого 2025 року.
Заявки на "Зимову єПідтримку" вже подали понад 400 тисяч українців
Станом на 1 грудня від початку дії програми "Зимова єПідтримка" заявки на отримання тисячі гривень вже подали понад 400 тис. українців.
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Як оформити підтримку через Дію
Подати заявку через Дію можна буде до 28 лютого.
Перед оформленням потрібно оновити застосунок. Гроші зарахуються на картку Національний кешбек.
Як оформити заявку через Дію:
- Оновіть Дію
- Зайдіть у застосунок та натисніть Сервіси Зимова єПідтримка
- Заповніть заяву на себе та дітей, якщо хочете отримати на них допомогу
- Відкрийте картку Національний кешбек або оберіть серед доступних, натисніть Замовити виплату та Надіслати.