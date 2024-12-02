Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми єПідтримка, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафону Єдині новини.

Виплати єПідтримки: хто повертатиме кошти

Шмигаль зазначив, що кількість людей, які можуть зловживати програмою "єПідтримка", оформляючи її за кордоном, може бути незначною.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Однак він додав, що такі випадки будуть перевірятися, і ті, хто зловживав, будуть зобов'язані повернути отримані кошти, як це вже було раніше. Тому прем'єр-міністр закликав громадян не зловживати державною допомогою.

Advertisement

Програма ініційована Президентом України Володимиром Зеленським і надає соціальну підтримку громадянам у зимовий період.

Допомога є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні. Діятиме програма з грудня 2024 до лютого 2025 року.

Заявки на "Зимову єПідтримку" вже подали понад 400 тисяч українців

Станом на 1 грудня від початку дії програми "Зимова єПідтримка" заявки на отримання тисячі гривень вже подали понад 400 тис. українців.

Більше по темі У Німеччині майже дві третини біженців з України не планують повертатися 65% українських біженців планують залишитися в Німеччині. Ця країна ЄС вже прийняла понад 1,1 млн українців, вони вивчають мову та шукають роботу, інтегруються.

Як оформити підтримку через Дію

Подати заявку через Дію можна буде до 28 лютого.

Перед оформленням потрібно оновити застосунок. Гроші зарахуються на картку Національний кешбек.

Advertisement

Як оформити заявку через Дію: