З 2025 року вже будуть працювати нові системи перетину кордону EES та ETIAS. Дізнайтеся про особливості подорожей з дітьми та необхідність біометричних документів, якщо їдете у Польщу чи Німеччину.

Що таке система EES та як вона працює?

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EES – це інноваційна автоматизована система обліку в’їзду та виїзду з Шенгенської зони. Вона буде запроваджена не лише в країнах-членах ЄС, а й у державах, що входять до Шенгенської угоди, таких як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Для Кіпру та Ірландії, які є частиною ЄС, зроблено виняток – ці країни не приєднаються до системи EES.

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Нова система дозволить відмовитися від традиційного паспортного контролю з проставлянням штампів. Натомість процес реєстрації мандрівників автоматизують через термінали самообслуговування, подібні до тих, які вже використовуються в аеропортах для перевірки посадкових талонів.

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Кожного разу, коли подорожуючі перетинатимуть кордон – у той чи інший бік – вони скануватимуть свої паспорти або інші проїзні документи. Система EES фіксуватиме персональні дані мандрівників, у тому числі їхні біометричні параметри, ім’я, дату та місце перетину кордону. Це передбачає використання лише біометричних документів для проходження кордону.

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Процедура сканування обличчя та відбитків пальців виконуватиметься один раз на три роки. Зібрані дані будуть дійсними для кількох поїздок у цей період і зберігатимуться в електронній базі протягом трьох років після кожної подорожі.

Система контролюватиме перетин кордонів усіма негромадянами ЄС, включно з українцями, незалежно від того, чи потребують вони Шенгенської візи або користуються безвізовим режимом. Водночас EES не стосуватиметься осіб, які мають посвідки на проживання в країнах ЄС або довгострокові візи.

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Що таке дозвіл ETIAS для українців?

Механізм в’їзду з України до Європи буде регулюватися не лише системою EES, а й ETIAS. Очікується, що система ETIAS запрацює приблизно за пів року після введення Entry/Exit System, тобто навесні 2025 року.

За інформацією Європейського Союзу, ETIAS є дозволом на подорож для громадян країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Оскільки Україна входить до цього переліку, громадяни України також будуть зобов’язані отримати такий дозвіл.

Для отримання ETIAS потрібно виконати такі кроки:

Заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті або в додатку ETIAS.

Сплатити збір у розмірі 7 євро.

Дочекатися підтвердження заявки.

Отримати електронний лист із дозволом.

Перевірити коректність особистих даних, оскільки помилки можуть стати причиною відмови на кордоні.

Обробка анкети зазвичай триває кілька хвилин. Однак, якщо система вирішить, що потрібна додаткова перевірка, процес може затягнутися до 14 або навіть 30 днів. Тому слід подбати про отримання ETIAS завчасно. Цей документ надає дозвіл на короткострокове перебування в ЄС – до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Але слід пам’ятати, що ETIAS не гарантує дозвіл на перетин кордону. Прикордонна служба перевіряє кожного подорожуючого, і у разі порушення правил вам можуть відмовити у в’їзді.

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Після схвалення заявки ви отримаєте дозвіл на електронну пошту. Він буде дійсний протягом трьох років або до завершення терміну дії вашого закордонного паспорта. У разі заміни паспорта потрібно буде отримати новий дозвіл.

Нюанси в’їзду до Польщі та Німеччини

Станом на листопад 2024 року, українці можуть в’їжджати до Польщі без візи, використовуючи біометричний закордонний паспорт для туристичних поїздок або будь-який український документ, якщо вони мають статус біженця. Термін дії тимчасового захисту для біженців (PESEL зі статусом UKR та Diia.pl) продовжено до 30 вересня 2025 року. Хоча в’їзд до Польщі можливий без закордонного паспорта, прикордонники рекомендують заздалегідь оформити біометричний документ.

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Для туристичних поїздок необхідно мати страховий поліс. Зазвичай він включений у туристичні пакети або пропонується авіакомпаніями; деталі можна уточнити у турагента. Якщо ви подорожуєте з дітьми віком до 13 років, то вони мають обов’язково мати електронний документ Diia.pl. Інакше вас можуть не пропустити на кордоні з Польщею. Це актуально для всіх, хто має статус біженця в Польщі. Спеціальний модуль у додатку mObywatel Diia.pl створено у 2022 році для інтеграції українських біженців до польської електронної системи документів та надання доступу до цифрових послуг.

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У Німеччині дозволи на тимчасове перебування для українців автоматично продовжено до 4 березня 2025 року. Громадяни України, які не є біженцями, можуть перебувати в Німеччині без візи до 90 днів. Для довшого перебування необхідно отримати дозвіл на проживання відповідно до §24 Закону “Про перебування іноземних громадян”. Це стосується як українців, так і громадян інших країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та не можуть безпечно повернутися до країни походження. Для українців також працює безвізовий режим, але краще мати біометричний паспорт, бо, навіть із посвідкою на проживання, зі звичайним закордонним паспортом вас можуть завернути на кордоні.