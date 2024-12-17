Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування проти посадовців 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України та оголосили підозру її командиру, повідомив Офіс Генпрокурора України.

Командиру 211 понтонно-мостової бригади оголосили про підозру

Справу проти посадових осіб бригади розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

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Посадовцям інкримінують частину п’яту статті 426-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень.

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У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, зокрема застосування в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади.

Триває робота з матеріалами, зібраними у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

Командиру 211 бригади 17 грудня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку у Хмельницькій області, замість їхньої служби в зонах бойових дій.

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Військових офіційно включили у наказ про відрядження у Миколаївську область, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували.

При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва.

Скандал у 211-тій понтонно-мостовій бригаді - що відомо

Розслідування Української правди свідчить, що командир взводу першого батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, він же син начальника штабу, Владислав Пастух жорстоко знущався над підлеглими та вимагав гроші, але уникнув покарання.

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Замість об’єктивного розслідування, командування бригади обрало шлях тиску на свідків, перевівши їх у інші військові частини.

“Українська правда” пише, що в бригаді була “династія” Пастухів: батько був начальником штабу, а син - командиром взводу. Це суперечить антикорупційному законодавству.

Виявилось, що солдат, який постраждав, був жертвою знущань командира взводу Пастуха, сина начальника штабу.

За вживання заборонених речовин під час війни передбачені великі штрафи, але в цій бригаді їх не виписували. Замість цього, військових шантажували грошима.

Так, за інформацією видання, Владислав Пастух погрожував бійцям переведенням у піхоту, щоб вимагати у них гроші: від 5 до 20 тисяч гривень за уникнення протоколу.

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Крім того, повідомляється про те, що Пастух-молодший був причетний до регулярного знущання над військовими.

Генштаб ЗСУ проводить перевірку щодо зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.