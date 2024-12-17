Сили спеціальних операцій (ССО) України повідомили в Telegram, що їхні безпілотники успішно ліквідували 50 північнокорейських солдатів у Курській області Росії.

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ССО оприлюднило відео, час і місце зйомки якого Kyiv Post не зміг самостійно перевірити. На кадрах видно, як українські безпілотники-камікадзе атакують, як повідомляється, солдатів КНДР, після чого можна побачити серію вибухів, що свідчить про значні втрати серед північнокорейських сил.

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«Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України організували “теплий прийом” для північнокорейських військ у Курській області», - йдеться у підписі до відео.

У ССО повідомляють, лише за три дні були ліквідовані 50 військовослужбовців КНДР, ще 47 отримали поранення. За цей час Сили спеціальних операцій також знищили дві одиниці бронетехніки, два автомобілі та один російський всюдихід (ATV).

«Бойові дії тривають», - додають у ССО.

Військові КНДР вже тиждень атакують позиції ЗСУ в Курській області

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), повідомив 16 грудня в інтерв’ю The Warzone, що північнокорейські війська почали широкомасштабні штурмові операції проти українських військ у Курській області Росії минулого тижня.

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Відомо, що близько 12 000 солдатів КНДР дислокуються в Курській області вже декілька місяців, допомагаючи Росії відбивати український наступ. Втім, лише нещодавно вони почали атаки на позиції ЗСУ. За словами Буданова, на сьогодні під час цих бойових операцій були знищені понад 200 північнокорейських військових.

Українська розвідка раніше повідомила, що одна з північнокорейських позицій в Курській області була «ефективно накрита» FPV-дронами. Хоча деякі північнокорейські солдати були вбиті в Україні, ці втрати були набагато меншими.

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Офіційний представник Пентагону 16 грудня підтвердив заяву ГУР про те, що солдати КНДР зараз воюють пліч-о-пліч з російськими військами. Генерал-майор ВПС США Пат Райдер повідомив, що вони пішли в бій разом з російськими військами «близько тижня тому».

«У нас є ознаки того, що вони мають окремі втрати, як вбитими, так і пораненими», - сказав він журналістам на брифінгу в Пентагоні. «У мене немає конкретних цифр, але ми продовжуємо відстежувати... Ці сили є законними військовими цілями для українців, враховуючи, що вони беруть участь в активних бойових діях».

ГУР також звернуло увагу на значні труднощі в інтеграції північнокорейських військ з російськими військовими. «Мовний бар’єр залишається складною перешкодою для управління та координації дій», - йдеться у звіті.

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Цей комунікаційний розрив призвів до інциденту, в якому солдати КНДР обстріляли автомобілі, що належать батальйону «Ахмат», який очолює чеченський лідер Рамзан Кадиров. Загинули тоді щонайменше вісім солдатів.

У повідомленні Центральна телеграфна агенція КНДР від 16 грудня йдеться про те, що армійські підрозділи КНДР потребують поповнення після значних втрат під час штурмів у Курській області.

Протягом 14 і 15 грудня в районах сіл Плехово, Ворожба і Мартинівка в Курській області Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат - щонайменше 30 військовослужбовців загинули або були поранені, повідомило раніше ГУР.

За оцінками української розвідки, щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти в районі села Курилівка. У зв’язку з цими втратами виникла необхідність посилення штурмових груп свіжим особовим складом з 94-ї окремої бригади північнокорейської армії для бойових дій в Курській області, повідомили в ГУР.

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У неділю, 15 грудня, Роберт «Мадяр» Бровді, командир 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних комплексів Морської піхоти України, поділився відео з безпілотника, на якому видно більше двох десятків тіл, імовірно, північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії в Курській області. За словами Мадяра, ці солдати були ліквідовані завдяки скоординованим діям пілотів безпілотників FPV з різних підрозділів.

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Що каже Зеленський про військових КНДР

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Росія розгортає значну кількість північнокорейських солдатів у Курській області.

«Росіяни включають їх до складу зведених підрозділів і використовують в операціях у Курській області», - сказав Зеленський під час свого звернення 14 грудня. Він додав, що розвідка припускає, що північнокорейці можуть бути розгорнуті на інших ділянках лінії фронту. Сьогодні він повідомив про те, що Росія хоче приховати втрати найманців із КНДР у Курській області.

«Втрати серед цієї категорії вже помітні», - сказав він.

Молодший сержант 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов зазначив, що північнокорейські війська ведуть бойові дії вже більше тижня.

Він описав їх як «добре підготовлених, мотивованих і холоднокровних», які добре володіють зброєю радянських часів. Однак, за словами Бунятова, їхній бойовий дух значно знижується, коли вони починають зазнавати важких втрат.

Російське командування, додав він, використовує ці війська у так званих «м’ясних штурмах» разом з російськими військами, недооцінюючи їхні справжні бойові можливості.