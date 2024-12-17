Першого заступника генерального прокурора Олексія Хоменка та голову СБУ Василя Малюка викликали до Ради з доповіддю щодо діяльності в Україні проросійських партій.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Хоменка і Малюка викликали до Верховної Ради - що відомо

Відповідну ініціативу підтримав 201 парламентарій.

«Рада викликає завтра на 10:00 першого заступника генпрокурора пана Хоменка та голову СБУ пана Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій і, зокрема оцінку висловлювань депутата Бойко», - зазначив Железняк.

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Пропозиція була внесена народним депутатом, секретарем Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романом Костенком.

Також Рада доручила комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи невідкладно розглянути постанову про виключення голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка із складу комітету з питань прав людини.

Бойко прийшов на допит після проросійських заяв − подробиці

За інформацією джерела Kyiv Post, сьогодні очільник депутатської групи “Платформа за життя та мир” у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України.

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Він має пояснити свою заяву російською у соцмережі TikTok. Ця заява містить проросійські тези про «радикалів» і «заборону говорити рідною мовою», тобто російською, в Україні.

Хто такий Юрій Бойко

Бойко був міністром енергетики в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його нещодавніх заяв.

Депутатська група “Платформа за життя та мир” створена з членів колишньої ОПЗЖ, діяльність якої забооронена з 2022 року.