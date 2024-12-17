ЗСУ втратили “близько половини” територій, які контролювали в Курській області Росії, пише The Economist.
Росія наступає на Курщині: ЗСУ в обороні
За словами майора Івана Бакрєва, поразки почалися після ротації наприкінці вересня Україна, де змінили елітні підрозділи на менш загартовані в боях.
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За даними The Economist, росіяни мають значну перевагу у кількості солдатів, артилерії та техніки. Наразі Росія наступає на східних і західних флангах. Усі підрозділи в Курській області перейшли до оборони.
Терміновість контрнаступу Росії видання пов’язало з майбутньою інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. Російський президент Владімір Путін намагається повернути Курську область до 20 січня.
“Дощ, сльота, сніг, холод, бруд, жуки, черв’яки, щури та бомби, що планують”, − описав с ситуацію офіцер Руслан Мокрицький.
Українські спецпризначенці ліквідували 50 солдатів КНДР у Курській області
Росіяни, як він зауважив, можуть скинути до 40 планувальних бомб на одну позицію протягом кількох годин.
“У Курську смерть завжди поруч. Вона практично тримає тебе за руку”, − наголосив воїн ЗСУ.
Українські спецпризначенці ліквідували 50 солдатів КНДР у Курській області
Сили спеціальних операцій (ССО) України успішно ліквідували 50 північнокорейських солдатів у Курській області Росії. ССО оприлюднило відео, час і місце зйомки якого Kyiv Post не зміг самостійно перевірити.
Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), повідомив 16 грудня в інтерв’ю The Warzone, що північнокорейські війська почали широкомасштабні штурмові операції проти українських військ у Курській області Росії минулого тижня.
Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Росія розгортає значну кількість північнокорейських солдатів у Курській області.