ЗСУ втратили “близько половини” територій, які контролювали в Курській області Росії, пише The Economist.

Росія наступає на Курщині: ЗСУ в обороні

За словами майора Івана Бакрєва, поразки почалися після ротації наприкінці вересня Україна, де змінили елітні підрозділи на менш загартовані в боях.

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За даними The Economist, росіяни мають значну перевагу у кількості солдатів, артилерії та техніки. Наразі Росія наступає на східних і західних флангах. Усі підрозділи в Курській області перейшли до оборони.

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Терміновість контрнаступу Росії видання пов’язало з майбутньою інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. Російський президент Владімір Путін намагається повернути Курську область до 20 січня.

“Дощ, сльота, сніг, холод, бруд, жуки, черв’яки, щури та бомби, що планують”, − описав с ситуацію офіцер Руслан Мокрицький.

Більше по темі Українські спецпризначенці ліквідували 50 солдатів КНДР у Курській області Сили спеціальних операцій повідомляють про знищення 50 північнокорейських солдатів і поранення ще майже п’ятдесяти за три дні.

Росіяни, як він зауважив, можуть скинути до 40 планувальних бомб на одну позицію протягом кількох годин.

“У Курську смерть завжди поруч. Вона практично тримає тебе за руку”, − наголосив воїн ЗСУ.

Українські спецпризначенці ліквідували 50 солдатів КНДР у Курській області

Сили спеціальних операцій (ССО) України успішно ліквідували 50 північнокорейських солдатів у Курській області Росії. ССО оприлюднило відео, час і місце зйомки якого Kyiv Post не зміг самостійно перевірити.

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Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), повідомив 16 грудня в інтерв’ю The Warzone, що північнокорейські війська почали широкомасштабні штурмові операції проти українських військ у Курській області Росії минулого тижня.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Росія розгортає значну кількість північнокорейських солдатів у Курській області.