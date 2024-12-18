Державне бюро розслідувань затримало голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого підозрюючи його у допомозі РФ та незаконному володінні значною кількістю наркотичних речовин.

ДБР затримало голову КРАІЛ

«Працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України)», - зазначають у відомстві.

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Зокрема, ідеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Фото: ДБР

Слідство ДБР встановило, що установа, яку очолював підозрюваний, видала ліцензію на азартні ігри в інтернеті компанії, власниками якої є громадяни Росії, та навмисно не відкликала її, попри доведену загрозу національній безпеці.

Зокрема, дані українських військових, клієнтів казино, могли опинитися у РФ.

Розслідування виявило, що особа, яка керує онлайн-казино, після початку повномасштабної війни фінансувала російських ветеранів, а саме казино продовжує працювати в Росії.

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Власникам, директору та власнику торгової марки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у пособництві РФ.

Бюро разом з іншими органами працює над поверненням арештованих коштів, переданих переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), в дохід держави.

Івана Рудого підозрюють у підтримці російського казино − подробиці

18 грудня затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

5 грудня працівники ДБР повідомили про підозру власникам і топменеджерам онлайн-казино Pin-Up. Їм інкримінували відмивання російських грошей.

У ДБР повідомили, що слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

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На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.