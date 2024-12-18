Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, не зможе витратити всі 5,6 мільярда доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопосадовця Пентагону.

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У США прокоментували перші втрати північнокорейських солдатів в Україні

Білий дім планує оголосити про новий пакет допомоги Україні до кінця року. Однак освоїти всі залишки виділених коштів на підтримку на полі бою до початку роботи адміністрації обраного президента США Дональда Трампа може бути складно.

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Високопоставлений військовий посадовець повідомив, що українські війська ліквідували або поранили «кілька сотень» північнокорейських солдатів, відправлених на підтримку Росії у війні проти України.

Представник Пентагону зазначив, що ці військові не мали бойового досвіду, а Україна завдала ударів по їхніх командних пунктах та піхотних позиціях. Обидва посадовці надали коментарі на умовах анонімності.

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Чи встигне Україна отримати всю обіцяну допомогу від США

За даними The New York Times, адміністрація США планує використати лише частину з 5,6 мільярда доларів, що залишаються в президентському фонді.

Це дозволить швидко передати наявні запаси озброєння Україні, оминаючи тривалий процес виробництва за новими контрактами.

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«Ми й надалі ухвалюватимемо рішення щодо передачі військової допомоги до завершення роботи цієї адміністрації. Проте 5,6 мільярда доларів — це значний обсяг ресурсів, і я прогнозую, що частина цих коштів залишиться доступною для наступної адміністрації», — зазначив представник Пентагону.

Він також додав, що, ймовірно, буде використано всі 1,2 мільярда доларів, які залишаються в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні, що надає Києву можливість закуповувати озброєння безпосередньо у виробників.

Чи використає адміністрація Трампа ці кошти для підтримки України — залишається відкритим питанням.

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Трамп призначив генерала Кіта Келлоґа спеціальним посланцем в Україні

Раніше Дональд Трамп оголосив про призначення свого вірного прихильника, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлоґа своїм спеціальним представником в Україні.

Новообраний президент США Дональд Трамп створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США.

Обраний президент США Дональд Трамп нещодавно закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що “потрібно негайно припинити вогонь”.