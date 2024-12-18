18 грудня затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, повідомив Укрінформ, цитуючи правоохоронців.

Івана Рудого підозрюють у підтримці російського казино − подробиці

“Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали через підтримку діяльності російського онлайн-казино”, − зазначив співрозмовник агентства.

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Як повідомлялося, 5 грудня працівники ДБР повідомили про підозру власникам і топменеджерам онлайн-казино Pin-Up. Їм інкримінували відмивання російських грошей.

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У ДБР повідомили, що слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Реєстр лудоманів збільшився удвічі від початку року

Станом на липень 7 874 особи перебували у Реєстрі лудоманів, а кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла у 2 рази за перше півріччя цього року.

Рада національної безпеки заборонила використання символіки ЗСУ або інших військових формувань у рекламі азартних ігор чи торгівельних марок. Уряд також заборонив організаторам азартних ігор в інтернеті реєструвати кілька клієнтських рахунків для одного гравця.

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Президент також 20 квітня підписав указ, який забороняє онлайн-казино для військовослужбовців та встановлює ліміти на азартні ігри в інтернеті.