З 2025 року низка країн ЄС запроваджують важливі зміни щодо перебування біженців та надання їм допомоги. Зокрема, це стосується найбільш заселених українцями Німеччини та Польщі. Зараз у Європі проживає майже 4 млн наших громадян, які вимушено виїхали з України через війну.

Статистика щодо українських біженців в ЄС

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Станом на 31 серпня 2024 року, за даними Євростату, майже 4,2 мільйона осіб отримали статус тимчасового захисту в державах-членах ЄС. Понад 98% із них — громадяни України. Серед них майже половину, а саме 45,1%, становлять дорослі жінки, близько третини (32,3%) — діти, а чоловіки складають всього 22,6% від загальної кількості зареєстрованих осіб.

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Найбільше українських біженців прийняла Німеччина — 1 122 330, що становить 27% від загальної кількості. Польща займає друге місце за кількістю прийнятих біженців, надавши притулок 975 190 особам, тобто 23,4%. Третю позицію зайняла Чехія, яка прийняла 376 885 осіб, що складає 9,1% від загальної кількості.

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Порівняно з кінцем липня 2024 року, найбільше зростання кількості українських біженців було зафіксоване в Німеччині (+11 730 осіб або +1,1%), Чехії (+7 275 осіб або +2,0%) та Румунії (+3 050 осіб або +1,8%). Водночас у Польщі кількість біженців зменшилася на 1 015 осіб (-0,1%), у Франції — на 680 осіб (-1,1%), а в Люксембурзі — на 10 осіб (-0,3%).

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За даними, оновленими у вересні 2024 року, загальна кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту в ЄС збільшилася на 33,7 тисячі осіб, що свідчить про продовження тенденції до зростання.

Німеччина: скорочення соціальної допомоги українцям

Українські жінки-біженки на уроці німецької мови в Берліні, Німеччина, 21 жовтня 2022 року. (Фото Тобіас Шварц / AFP)

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Наразі тимчасовий захист для біженців у Німеччині продовжено до березня 2025 року. Всі українські біженці мають право на отримання соціальної допомоги під назвою Bürgergeld. Розмір виплат варіюється залежно від вікової категорії отримувача. Станом на 2024 рік, одинокі дорослі отримують 563 євро на місяць, повнолітні особи в сімейних парах — по 506 євро кожен, підлітки віком 14–17 років — 471 євро, діти 6–13 років — 390 євро, а діти до 5 років — 357 євро.

З 1 січня 2025 року планується запровадити зміни: працездатним біженцям, які відмовляються від прийнятних пропозицій роботи, зменшуватимуть виплати на 30% протягом трьох місяців. Цей крок спрямований на заохочення до працевлаштування та зниження навантаження на державний бюджет.

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Станом на 2024 рік, у Німеччині проживає приблизно 1,1 мільйона українських біженців, з яких близько 700 тисяч — працездатного віку. За даними Міністерства праці Німеччини, рівень зайнятості серед цих категорій біженців ще влітку 2024 року становив всього 38%.

Варто зазначити, що в Німеччині вже давно тривають дискусії щодо доцільності надання Bürgergeld українським біженцям. Деякі політичні сили пропонують перевести їх на інші форми соціальної допомоги, щоб стимулювати активніший пошук роботи та зменшити фінансове навантаження на державу.

Новий президент Німецької асоціації районів (DLT) Ахім Брьотель підтримує зміни у виплатах громадянської допомоги українським біженцям: “Я ніколи не розумів рішення одразу надавати українцям доступ до громадянської допомоги”.

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Німецька асоціація районів і раніше виступала за припинення надання новоприбулим українцям громадянської допомоги Bürgergeld. Основною причиною називають надмірний рівень міграції та неспроможність муніципалітетів впоратися з таким напливом біженців.

Зміни в системі соціальних виплат і політики щодо біженців можуть вплинути на умови проживання українців у Німеччині, тому важливо стежити за офіційними повідомленнями та адаптуватися до нових вимог.

Польща: нова карта побиту CUKR з 2025 року

Пауліна Скшипек веде заняття для українських дітей віком від 7 до 9 років у Любліні, 6 серпня 2024 року, у штаб-квартирі неурядової організації Homo Faber, яка започаткувала мовні курси для українців, які починають навчатися в польських школах. (Фото Войтека РАДВАНСЬКОГО / AFP)

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З 2025 року українські громадяни, які мають номер PESEL із позначкою “UKR”, зможуть отримати карту побиту з відміткою “CUKR”. Цей документ надасть право легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років.

Для отримання карти CUKR необхідно відповідати певним умовам: перебувати в Польщі зі статусом UKR станом на 4 березня 2024 року та мати цей статус на момент подачі заяви. Її можна буде подати через спеціально розроблений онлайн-сервіс.

Власники карти CUKR матимуть право виїжджати з Польщі до інших країн, але не більше, ніж на 6 місяців. Наразі українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року.

Слід зазначити, що після отримання карти побиту та зміни статусу з UKR на CUKR громадяни України збережуть право на соціальну допомогу, однак втратять доступ до безкоштовної медичної допомоги, яка надається в рамках тимчасового захисту. Проте цей статус необхідний, щоб вільно почуватися на ринку праці та шукати роботу, а для біженців з України це може бути дуже важливим.

Ось основні види соціальних виплат, на які й далі зможуть претендувати українські біженці в Польщі:

500+ (Rodzina 500+) — щомісячна допомога на дітей у розмірі 500 злотих на кожну дитину без обмежень за рівнем доходу.

Допомога на першого новонародженого — одноразова виплата у розмірі 1 000 злотих для сімей, де народилася перша дитина.

Dobry Start (програма “300+”) — одноразова виплата у розмірі 300 злотих на кожну дитину шкільного віку для підготовки до нового навчального року.

Житлова допомога — залежно від регіону та конкретних умов, сума може варіюватися, але часто вона становить кілька сотень злотих на місяць для покриття частини витрат на оренду житла.

Допомога для осіб у важкому фінансовому становищі — біженці, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, можуть звертатися за додатковою фінансовою підтримкою. Сума цієї допомоги залежать від рішення соціальних служб і може коливатися в межах від 200 до 1 500 злотих.

З 2025 року уряд Польщі планує вдосконалити процеси отримання соціальних виплат для українських біженців, включно з можливістю подачі заяви на отримання допомоги онлайн через спеціальні портали. Це забезпечить прозорість системи та полегшить доступ до фінансової підтримки.