Обраний президент США Дональд Трамп має намір депортувати мільйон мігрантів на початковому етапі реалізації своєї політики щодо виселення нелегальних іммігрантів, повідомляє Bloomberg із посиланням на його радників.

Адміністрація Трампа співпрацює з низкою країн для депортації мігрантів

За інформацією видання, Трамп уже проводив попередні обговорення цього питання з представниками влади Мексики та Сальвадору, однак поки що без детального опрацювання.

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Перехідний штаб Дональда Трампа наразі неофіційно співпрацює з представниками влади кількох країн, прагнучи отримати їхню згоду на прийом частини нелегальних мігрантів, яких обраний президент планує депортувати зі США.

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Ці зусилля спрямовані на те, щоб нова адміністрація змогла якнайшвидше реалізувати одну з ключових передвиборчих обіцянок Трампа.

При цьому офіційний Вашингтон повинен домовитися з третіми країнами, оскільки значна частина мігрантів походить із держав, із якими у США напружені відносини, зокрема Куби, Венесуели та Нікарагуа.

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Уряд Мексики вже заявив, що готовий приймати лише своїх громадян у разі масової депортації зі США.

За даними Інституту міграційної політики, за останнє десятиліття десять латиноамериканських країн прийняли депортованих зі США, причому найбільша частка припадає на Мексику, яка прийняла щонайменше 1,7 мільйона осіб — більше, ніж решта дев’яти країн разом узятих.

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Представники урядів Мексики та Сальвадору не надали коментарів щодо запитів перехідного штабу Трампа, як і представники Імміграційної та митної поліції США (ICE), які не уточнили можливу кількість осіб, що підпадатимуть під депортацію.

Bloomberg також повідомляє, що багато мігрантів у США вже готуються до ймовірної масової депортації, яка може розпочатися після офіційного повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

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Колегія виборників США затвердила перемогу Дональда Трампа

17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни.

Новообраний президент має 312 голосів, а чинна віцепрезидентка Камалу Гарріс − 226.

Для перемоги кандидату потрібно було забезпечити собі голоси щонайменше 270 виборників.

Голоси кожного штату передадуть до Конгресу. Законодавці зберуться на спільне засідання 6 січня, щоб підрахувати голоси колегії виборників і проголосити Трампа та Венса наступними президентом і віцепрезидентом Штатів.