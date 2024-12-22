День енергетика в Україні традиційно відзначають 22 грудня. У 2024 році цей день має особливе значення. Це професійне свято тих, хто попри виклики та труднощі забезпечує стабільне функціонування всіх сфер нашого життя, адже всі вони залежать від електропостачання.

Коли почали відзначати День енергетика?

Професійне свято День енергетика було запроваджено ще у ХХ столітті. У 1966 році Президія Верховної Ради СРСР видала Указ, у якому пропонувалося запровадити День енергетика, приурочивши його до дати прийняття плану електрифікації ГОЕЛРО. Спочатку пропонувалося відзначати це свято щороку третьої неділі грудня, проте ця пропозиція не була підтримана.

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Після розпаду Радянського Союзу низка країн, включно з Україною, продовжили цю традицію. В незалежній Україні День енергетика було додатково затверджено Указом Президента від 12 листопада 1993 року, в якому офіційно зазначено дату святкування — 22 грудня. Тепер щороку цього дня ми вітаємо всіх працівників енергетичної промисловості та визнаємо їхній внесок у добробут нашої країни.

Чому важливо поважати та цінувати енергетиків?

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Енергетики працюють вдень і вночі, щоб гарантувати стабільне електропостачання в домівках, лікарнях, школах та інших побутових і критичних об’єктах. Їхня робота особливо важлива у надзвичайних умовах — під час стихійних лих, аварій або військових дій.

В умовах війни в Україні енергетики стали справжніми героями. Вони швидко відновлюють пошкоджені електромережі, забезпечують тепло і світло у постраждалих містах і селах. Їхня праця дозволяє країні вистояти навіть у найважчі часи.

Енергетики — це люди, чия праця часто залишається непоміченою, але без якої сучасне життя неможливе. Цього дня варто ще раз подякувати їм за їхню відданість, мужність і професіоналізм. День енергетика — це не лише професійне свято, а й нагадування про важливість електричної енергії у нашому житті. Адже більшість усього, що вас оточує, працює виключно завдяки електриці, але ми помічаємо це лише тоді, коли її немає.

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Досягнення та цікаві факти про енергетику України

Паливно-енергетичний комплекс завжди займав важливе місце в економіці України. Саме на теренах нашої держави створювалися та впроваджувалися передові розробки в енергетичній галузі. Сьогодні електрична енергія є незамінною як для житлових приміщень, так і для комерційних структур. Галузь продовжує розвиватися завдяки сучасним технологіям та іноземним інвестиціям.

Україна має багато визначних досягнень в енергетичній галузі:

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Дніпровська ГЕС — одна з найбільших гідроелектростанцій у Європі, запущена в 1932 році.

Запорізька АЕС — одна з трьох найпотужніших атомних електростанцій у світі та найпотужніша в Україні.

Перша електростанція в Україні була збудована у Львові в 1894 році, забезпечуючи електроенергією перший у світі електричний трамвай.

У 1962 році було завершено будівництво першої в Україні та в усьому світі лінії передачі постійного струму. Лінія завдовжки понад 450 км мала напругу 800 кВт.

Україна має значний потенціал для розвитку сонячної енергетики завдяки великій кількості сонячних днів у році. Це дозволяє забезпечити розвиток відновлюваної енергетики, що свідчить про наше прагнення до енергетичної незалежності. Зараз, як ніколи, важливо мати різні джерела енергії для забезпечення населення та бізнесу електрикою, адже ворог весь час намагається знищити нашу інфраструктуру.

Є в історії нашої енергетики й чорні плями. Одна з них — це трагедія на Чорнобильській АЕС. Аварія на станції стала для України та світу важливим уроком безпеки атомної енергетики. Сьогодні зона відчуження є місцем досліджень, тут працює сонячна електростанція. Саме тому так важливо якнайскоріше повернути під контроль України Запорізьку АЕС, адже аварія на цій атомній електростанції може мати жахливі наслідки.

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Зазвичай День енергетика відзначають урочистими заходами, нагородженням найкращих працівників галузі, тематичними виставками та конференціями. Цьогоріч заплановані заходи, присвячені викликам енергетичної галузі під час війни та відновленню країни.