Сили оборони України збили п’ять балістичних ракет та 40 російських безпілотників, якими армія Російської Федерації атакувала Україну у ніч на 20 грудня, ще 20 локаційно втрачені, пише Укрінформ, цитуючи повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

З 19:00 четверга, 19 грудня, росіяни завдали удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 65-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки уражені приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Близько 7.00 20 грудня 2024 ворог завдав удару по столиці України п’ятьма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона збила усі п’ять балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23, які російська армія спрямувала по Києву.

1100 ракет по Україні: Росія посилює енергетичний терор

Упродовж 2024 року Росія 12 разів завдала масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет – як крилатих, так і балістичних. Йдеться лише про ракети, випущені росіянами тільки по енергооб’єктах України.

Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати, зокрема з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків.