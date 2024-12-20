Збройні сили України (ЗСУ) завдали ракетного удару по підприємству “Комбинат Каменский” в Ростовській області Росії, яке є одним найбільших об’єктів хімічної промисловості країни, визнає Міністерство оборони Росії.

Напад стався у середу, 18 грудня, але  був  не  офіційно  підтверджений російською владою до вечора четверга, 19 грудня.

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За повідомленнями, внаслідок удару пошкоджене обладнання заводу, який відіграє важливу роль у російському хімічному виробництві.

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Міноборони Росії заявило, що для удару Україна застосувала шість ракет ATACMS і чотири крилаті ракети Storm Shadow.

За інформацією російського відомства, російські системи протиповітряної оборони, зокрема, “Бук-М3”, С-400 і “Панцир”, перехопили всі українські ракети. Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в тому, що вона діяла за підтримки західних країн, і пообіцяло вжити заходів у відповідь.

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У російському “Орлан-10” знайшли іноземні системи наведення, навігаційні модулі та інше.

“Ці дії київського режиму, який підтримують західні куратори, не залишаться без відповіді”, - написали в міністерстві.

Комбинат Каменский - що про нього відомо

“Комбинат Каменский”, розташований у Каменськ-Шахтинському, виробляє як цивільну, так і військову хімічну продукцію.

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Нещодавно підприємство потрапило до 15-го санкційного пакету Європейського Союзу за нібито постачання хімічних компонентів, які використовуються у виробництві зброї. В ЄС відзначили значне збільшення оборонних замовлень заводу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Українські посадовці, зокрема, Андрій Коваленко з Ради національної безпеки і оборони, вказують - підприємство є головним виробником твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, вибухових речовин і боєприпасів.

За словами Коваленка, завод відіграв значну роль у виробництві матеріалів для реактивних систем залпового вогню та міжконтинентальних балістичних ракет.

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Виконуючий обов’язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив що російські системи протиповітряної оборони перехопили 10 ракет в цьому районі, але спочатку не визнав пошкодження “Комбинат Каменский”. Слюсар повідомив про пошкодження кількох житлових будинків у регіоні.

Ця атака відбулася після серії українських ракетних ударів по російських військових об’єктах. Найбільш відомі - удар по командному пункту в Курську 21 листопада удар  onпо командному  пункту  в  Курську і ракетний удар ATACMS 11 грудня по  Таганрогу. Ці операції є частиною кампанії України проти російської військової інфраструктури.

 

Аліса Орлова
Аліса Орлова
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