Україна отримає новий транш кредиту від МВФ на 1,1 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд завершив шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

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Україна отримає новий транш кредиту від МВФ

Київ розраховує отримати черговий транш кредиту вже найближчим часом.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

«Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Вдячний команді Фонду за продуктивну роботу», - повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Економіка України: оцінка МВФ

У МВФ зазначили, що економіка України залишається стійкою, а показники програми EFF, попри складні умови в країні, перебувають на високому рівні.

Більше по темі Адміністрація Байдена запропонувала Конгресу списати $4,65 млрд боргу України Закон дозволяє чинному президенту Джо Байдену списати до 50% боргу з наданої економічної допомоги.

У фонді наголосили, що для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стабільності потрібен стійкий імпульс реформ, прогрес у мобілізації внутрішніх надходжень і своєчасне виділення зовнішньої підтримки.

У Міністерстві фінансів додали, що МВФ підвищив прогноз економічного зростання на 2024 рік до 4%.

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Україна виконала п’ять структурних маяків, які передбачені до шостого перегляду Програми, а також достроково ще три.

Йдеться, зокрема, про зміни до Митного кодексу, оцінку фінансових ризиків для фінансової стабільності та розроблено політику управління державною власністю у державних підприємствах.

Загалом, за даними Мінфіну, Київ виконав 35 структурних маяків у межах програми EFF.

Програма МВФ для України: що відомо

У жовтні 2024 року до бюджету України надійшов близько 1,1 млрд доларів від МВФ. У липні Київ отримав ще один транш на 2,2 млрд доларів. У вересні фонд виділив 880 млн доларів.

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму для України в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) у березні 2023 року. Йдеться про кредит на 15,5 млрд доларів.

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Восени Міжнародний валютний фонд змінив кредитну програму на 2025 рік. Очікується, що Україна отримає чотири транші на загальну суму близько 2,612 млрд доларів.