Сервісні центри МВС через російську кібератаку на державні реєстри призупинили надання окремих реєстраційних операцій з транспортними засобами, але всі екзаменаційні операції працюють без змін.

Також залишаються доступними послуги щодо реєстрації нових авто та ввезених з-за кордону.

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Про це в ефірі Українського радіо повідомила головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в місті Києві Дарина Будько. Вона прокоментувала наслідки кібератак росіян на держреєстри України.

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Як працюють сервісні центри МВС після кібератаки

Нині триває робота над відновленням всіх реєстрів. Утім термін відновлення роботи реєстрів поки невідомий.

«Наразі через призупинення надання окремих реєстраційних послуг відбулося призупинення видачі свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Ми тимчасово не можемо зробити такі реєстраційні операції, як договір купівлі-продажі, укладений в МВС, прийняти договори купівлі-продажу, які були підписані в суб’єкті господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПах або через Дію. Також недоступні такі реєстраційні операції, як переоформлення нового власника з договором дарування, зміни та за спадщиною, а також лізинг, за біржовою угодою та вибракування. Тобто маються на увазі ті реєстраційні операції, при яких відбувається зміна власника транспортного засобу. Водночас залишаються доступними наступні послуги: перша реєстрація нових транспортних засобів та ввезених з-за кордону, встановлення ГБО, заміна бронювання замовлення, продовження терміну зберігання номерних знаків, екзаменаційні послуги, прийом іспитів і видача посвідчення водія, заміна та відновлення водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також призначення належного користувача», - розповіла Будько.

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Водночас, за її словами, всі екзаменаційні операції залишаються без змін - прийом практичних та теоретичних іспитів, а також обмін і відновлення водійського посвідчення, видача міжнародного посвідчення наразі також доступні для громадян.

«З екзаменацією не відбулося жодних змін. Зміни в роботі відбулися через те, що деякі реєстри не працюють та стосуються виключно реєстраційних операцій з транспортними засобами», - додала Будько.

Громадянам можна звернутися за консультацією за телефоном гарячої лінії Головного сервісного центру МВС за телефоном 044-290-19-88. Також будь-яка нагальна інформація одразу зазначається на Фейсбуці, Інстаграм-сторінці Головного сервісного центру і на регіональних сайтах.

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Масштабна кібератака на державні реєстри України

Цього тижня хакери атакували державні реєстри України. Була призупинена робота державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

У відомстві повідомили, що для першочергового відновлення знадобиться приблизно два тижні.

Ця кібератака на державні реєстри України стала найбільш масштабною за останній час. У СБУ уточнили, що вона готувалась кілька місяців. Однак, подробиці не повідомили.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина зазначила, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації не підтверджує витік даних після кібератаки. Водночас в СБУ заявили, що цю інформацію перевіряють.