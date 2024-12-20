На спеціальному брифінгу віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила про рішення Міністерства юстиції призупинити роботу всіх адміністрованих відомством реєстрів після масштабної кібератаки РФ, повідомляє Укрінформ.

«Безпрецедентна за своїм масштабом кібератака організована агресором. Внаслідок цієї атаки Міністерство юстиції ухвалило рішення про призупинення дії усіх реєстрів, які адмініструються Міністерством юстиції, для уникнення подальшого розгортання загроз. На даному етапі тривають дії по відновленню реєстрів», – розповіла Стефанішина.

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Вона наголосила, що проблеми, пов’язані з реєстрами Міністерства юстиції, не вплинули на інші інформаційні системи держави, зокрема, на застосунок «Дія».

«Він не діяв у частині, яка стосується даних з Міністерства юстиції», – уточнила віцепрем’єрка.

Російська атака паралізувала роботу державних реєстрів − подробиці

Сьогодні Росія здійснила одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси, раніше повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що разом зі своєю командою вона координує зусилля з відсічі кібератаки та відновлення критично важливої інфраструктури. За її словами, російські хакери цілеспрямовано атакували державні реєстри, аби дестабілізувати ситуацію в країні.

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Від атаки постраждали лише державні реєстри, в першу чергу планується відновлення таких ресурсів:

державний реєстр актів цивільного стану громадян;

єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Стефанішина попередила, що Росія розповсюджує фейки, щоб викликати паніку серед громадян як в Україні, так і за кордоном.

Однак українська розвідка також завдає ударів по російському кіберсектору.