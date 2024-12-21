Вночі російські війська атакували онкологічний диспансер у Херсоні. Окупанти вдарили по медичному закладу двома КАБами.
Про це повідомили в ОВА.
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Удар по онкодиспансеру у Херсоні: який рівень радіації
Росіяни обстріляли онкодиспансер вночі.
Пацієнти та медичний персонал не постраждали.
Однак, будівля медзакладу зазнала значних руйнувань.
За даними обласної влади, після обстрілу онколікарні рівень радіації не перевищує встановлених норм.
Обстріли Херсонської області: є постраждалі
Від ранку російська армія обстрілює Херсонщину.
У Томиній Балці загинув літній чоловік.
«Обстріл стався близько 6:30 ранку. Внаслідок прямого влучання загинув 69-річний чоловік», - уточнили в ОВА.
У Станіславі через обстріли постраждало двоє людей. Окупанти вдарили по селу з артилерії.
«В 68-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, поранення спини та гомілки. Чоловік, 58 років, дістав вибухову травму та поранення ноги. Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно», - розповіли в обласній адміністрації про стан потерпілих.
Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту
Внаслідок російського обстрілу у Корабельному районі Херсона постраждала дівчина 2009 року народження. У неї мінно-вибухова травма та уламкове поранення руки.