Пацієнти та медичний персонал не постраждали.

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Про це повідомили в ОВА.

Вночі російські війська атакували онкологічний диспансер у Херсоні. Окупанти вдарили по медичному закладу двома КАБами.

«Обстріл стався близько 6:30 ранку. Внаслідок прямого влучання загинув 69-річний чоловік», - уточнили в ОВА.

За даними обласної влади, після обстрілу онколікарні рівень радіації не перевищує встановлених норм.

У Станіславі через обстріли постраждало двоє людей. Окупанти вдарили по селу з артилерії.

«В 68-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, поранення спини та гомілки. Чоловік, 58 років, дістав вибухову травму та поранення ноги. Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно», - розповіли в обласній адміністрації про стан потерпілих.

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Внаслідок російського обстрілу у Корабельному районі Херсона постраждала дівчина 2009 року народження. У неї мінно-вибухова травма та уламкове поранення руки.