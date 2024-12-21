Польська поліція затримала українця та казаха, які можуть бути причетними до стрілянини у центрі Кракова 19 грудня. 

Про це повідомляє RMF з посиланням на польську поліцію. 

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У Кракові затримали українця - причина

24-річного громадянина Казахстану та 34-річного українця підозрюють у незаконному зберіганні зброї. 

Чи причетні вони безпосередньо до стрілянини - наразі встановлюють. 

«Затримання пов’язані з розшуком трьох нападників, який ведеться з учорашнього вечора (19 грудня - ред.) Ми затримали їх у справі про незаконне зберігання зброї. Пізніше ми пояснимо їхню причетність до справи», - повідомила речниця поліції Кракова Катажина Цісло.

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Стрілянина в центрі Кракова 19 грудня: що відомо

Ввечері 19 грудня в центрі Кракова сталася стрілянина. 

Очевидці повідомили про трьох чоловіків, які перебували в автомобілі зі зброєю. На виклик приїхала поліція. 

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що Україна планує відкрити два нових консульства у польських містах Ряшів і Познань.

За даними ЗМІ, коли правоохоронці прибули на місце події, один з чоловіків навів зброю на поліцейських.

Офіцер вистрілив у автомобіль, після чого автівка різко відʼїхала. 

Згодом транспорт знайшли, але без пасажирів. У ньому виявили сліди крові. 

Покинутий автомобіль досліджують експерти-криміналісти. Поліція аналізує записи з камер спостереження. 

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Пошуки трьох підозрюваних тривають. 

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