Наразі темпи мобілізації в Україні не покривають поточні втрати у Зброних силах, пише ВВС.

Мобілізація в Україні: чи вистачить ресурсів для перемоги?

Джерело ВВС зазначає, що не лише люди похилого віку мають брати участь у війні. Водночас воно наголосило, що існує питання про те, наскільки довго Україна зможе протриматися з наявними мобілізаційними ресурсами,

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Командування України оптимізувало структуру армії для компенсації втрат та часткового поповнення бойових підрозділів, щоб залучити до участі в боях кілька тисяч військовослужбовців. Проте українська армія досі є "однією з найстаріших армій світу".

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Експерт з аеророзвідки та офіцер ЗСУ Юрій Касьянов поставив під сумнів ефективність армії з високим середнім віком. За його словами, недоліки в підготовці та забезпеченні зброєю важко компенсувати досвідом, особливо з огляду на те, що середній вік українських військових перевищує 45 років.

Понад 29 тисяч громадян звернулися до рекрутингових центрів Міноборони

Понад 29 тис. громадян України отримали консультації в центрах рекрутингу в армію. Перше місце за кількістю звернень до центрів посіла Дніпропетровська область − понад 14% від загальної кількості за весь період роботи центрів.

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Наступного року військовозобов'язані зможуть отримати електронні направлення на військово-лікарську комісію через Резерв+.

В Україні вдосконалюється система рекрутингу до лав Збройних сил України. Тепер у кожній бойовій військовій частині будуть створені власні підрозділи рекрутингу.