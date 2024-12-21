21 грудня Україна евакуювала з Сирії 34 людини. Серед них - 15 дітей.
Операцію провели ГУР МО та МЗС України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Евакуація з Сирії: що відомо
Вдалося вивезти 31 громадянина України.
«Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних - вперше за 10 років», - сказала громадянка України.
Також евакуювали трьох громадян Сирії. Це родичі українців, які мають законне право в’їзду на територію України.
Людей вивезли з Сирії через Ліван.
Евакуйовані вже приземлились в аеропорту Кишинева і далі поїдуть в Україну.
У розвідці додали, що з серпня ГУР МО та МЗС провели чотири етапи евакуації з території Лівану.
Супутникові знімки розкрили плани Росії вивести війська з Сирії
Вдалося вивезти 302 людини - 217 українців та 85 громадян інших держав.