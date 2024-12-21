21 грудня Україна евакуювала з Сирії 34 людини. Серед них - 15 дітей.

Операцію провели ГУР МО та МЗС України.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Евакуація з Сирії: що відомо

Вдалося вивезти 31 громадянина України.

«Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних - вперше за 10 років», - сказала громадянка України.

Також евакуювали трьох громадян Сирії. Це родичі українців, які мають законне право в’їзду на територію України.

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Людей вивезли з Сирії через Ліван.

Евакуйовані вже приземлились в аеропорту Кишинева і далі поїдуть в Україну.

У розвідці додали, що з серпня ГУР МО та МЗС провели чотири етапи евакуації з території Лівану.

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