21 грудня Україна евакуювала з Сирії 34 людини. Серед них - 15 дітей. 

Операцію провели ГУР МО та МЗС України. 

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. 

Евакуація з Сирії: що відомо 

Вдалося вивезти 31 громадянина України. 

«Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних - вперше за 10 років», - сказала громадянка України. 

Також евакуювали трьох громадян Сирії. Це родичі українців, які мають законне право в’їзду на територію України. 

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Людей вивезли з Сирії через Ліван. 

Евакуйовані вже приземлились в аеропорту Кишинева і далі поїдуть в Україну.

У розвідці додали, що з серпня ГУР МО та МЗС провели чотири етапи евакуації з території Лівану. 

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