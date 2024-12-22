Очільник Кремля Володимир Путін пригрозив Україні відповіддю на атаку дронів по Казані 21 грудня. 

Про це він сказав у виступі по відеозв’язку під час запуску нових об’єктів транспортної інфраструктури в російських регіонах. 

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Заяви російського диктатора цитують агентства РИА Новости та Интерфакс

Путін погрожує Україні ударом у відповідь 

Путін цинічно пригрозив Києву «багатократно більшими руйнуваннями» на тлі того, що саме Москва розпочала війну проти України і щодня вбиває людей та руйнує українські населені пункти. 

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«Хто б і як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе за це і ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас в країні», - цитує Путіна Интерфакс

Атака дронів на Казань

У суботу, 21 грудня, російську Казань (Республіка Татарстан) атакували безпілотники. 

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Цієї ночі росіяни запустили по Україні понад сто безпілотників. Наша ППО збила половину з них.

Кілька дронів влучили у багатоповерхівки. 

Росіяни також писали про удар по промпідприємству в Казані.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що в Казані розташований пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського ВПК. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів. Зокрема, і для ракет «Калібр» та «Іскандер».

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