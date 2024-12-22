Очільник Кремля Володимир Путін пригрозив Україні відповіддю на атаку дронів по Казані 21 грудня.
Про це він сказав у виступі по відеозв’язку під час запуску нових об’єктів транспортної інфраструктури в російських регіонах.
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Заяви російського диктатора цитують агентства РИА Новости та Интерфакс.
Путін погрожує Україні ударом у відповідь
Путін цинічно пригрозив Києву «багатократно більшими руйнуваннями» на тлі того, що саме Москва розпочала війну проти України і щодня вбиває людей та руйнує українські населені пункти.
«Хто б і як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе за це і ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас в країні», - цитує Путіна Интерфакс.
Атака дронів на Казань
У суботу, 21 грудня, російську Казань (Республіка Татарстан) атакували безпілотники.
У Броварах уламки збитого дрона впали на багатоповерхівку
Кілька дронів влучили у багатоповерхівки.
Росіяни також писали про удар по промпідприємству в Казані.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що в Казані розташований пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського ВПК. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів. Зокрема, і для ракет «Калібр» та «Іскандер».