Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України поінформувало сьогодні про знищення на території Росії складу з деталями для «Шахедів», які армія РФ застосовує для ударів по Україні.

«На території економічної зони “алабуґа” на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, – повідомили в ГУР.

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Відомо, що в приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць “Shahed-136”.

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За підрахунками українських спецслужб втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.

«Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу», – додають у ГУР і нагадують росіянам – за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

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Останні диверсії на російських об’єктах

Раніше ми писали про те, як диверсанти спалили російський Су-27 і три локомотиви в Кримську. Втім, інцидент у Кримську був зовсім не першим у довгій серії диверсій на об’єктах російської військової авіації. Перерахуємо лише декілька останніх

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4 січня 2024 року – на військовому аеродромі Шагол у Челябінську підпалили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 (НАТО: Fullback) авіаполку 21-ї зведеної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії.

26 квітня 2024 р. – ГУР повідомило, що вночі його бійці спалили російський багатоцільовий вертоліт Ка-32 (НАТО: Helix-C) на аеродромі «Остаф’єво» в Москві.

11 вересня 2024 року – двоє підлітків підпалили вертоліт Мі-8Т (НАТО: Hip-C) в аеропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. За їхніми словами, з ними зв’язалися через Telegram і пообіцяли винагороду в розмірі 5 мільйонів рублів (50 000 доларів США).