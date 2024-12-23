Міністр оборони України Рустем Умєров привітав з професійним святом військовослужбовців, працівників та ветеранів служби шифрованого зв’язку і режиму секретності, пише Укрінформ, цитуючи повідомлення Умєрова у Фейсбуці.

“Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята! У час стрімкого розвитку технологій ваша робота набуває особливої актуальності. Ви – на передовій боротьби за інформаційну безпеку нашої держави та нашого війська”, - зазначив Умєров.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він подякував працівникам і ветеранам служби за все, що вони роблять “для захисту державної таємниці і забезпечення надійного зв’язку Міноборони, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту”.

“Ваша здатність адаптуватися до нових викликів і загроз є запорукою успіху України на полі бою”, - підкреслив Умєров.

Міністр побажав особовому складу і ветеранам служби міцного здоров’я, невичерпної енергії та нових здобутків на благо України.

Варто нагадати, служба шифрованого зв’язку і режиму секретності була створена 23 грудня 1991 року.

Напередодні в Україні відзначали День енергетика. Ми писали про те, чому в 2024 році цей день має особливе значення. Це професійне свято тих, хто попри виклики та труднощі забезпечує стабільне функціонування всіх сфер нашого життя, адже всі вони залежать від електропостачання.

Advertisement

Варто нагадати, що професійне свято День енергетика було запроваджено ще у ХХ столітті. У 1966 році Президія Верховної Ради СРСР видала Указ, у якому пропонувалося запровадити День енергетика, приурочивши його до дати прийняття плану електрифікації ГОЕЛРО. Спочатку пропонувалося відзначати це свято щороку третьої неділі грудня, проте ця пропозиція не була підтримана.