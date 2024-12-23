Росія видала фальшиві військові посвідчення північнокорейським військовим, які воюють у Курській області, повідомили в неділю Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) у своєму Telegram.

«Оператори ССО продовжують нищити ворога, зокрема ще трьох військових з КНДР на Курщині та заволоділи їхніми документами», - йдеться в повідомленні.

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Військові квитки були видані на російські імена Кім Канг Солат Альбертович, Донгнк Ян Суропович і Белек Аганак Кап-Оолович, які нібито народилися в російській республіці Тува.

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Тува - одна з федеральних республік Росії, що входить до складу країни, розташована в південно-центральній частині Сибіру.

Опубліковані фотографії також показують, що північнокорейські солдати у своїх військових посвідченнях мають невійськові професії: зварювальник і покрівельник.

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Фото: Телеграм ССО

Ще однією вражаючою деталлю на фотографіях є підпис, який можна ідентифікувати як північнокорейську писемність.

Фото: Телеграм ССО

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«Розшифровані дані показують, що справжні імена загиблих північнокорейців - Бан Гук Джин, Лі Дэ Хюк і Чо Чхоль Хо», - повідомляють в ССО.

Фото: Телеграм ССО

На посвідченнях також відсутні фотографії та печатки, які роблять документи справжніми, повідомляє ССО.

Втрати військових КНДР у боях проти ЗСУ - подробиці

Сьогодні ми вже писали про те, що командування Сил спеціальних операцій (ССО) ЗС України на своїй сторінці у Facebook повідомило про те, як один екіпаж ССО під час боїв у Курській області протягом останніх трьох днів знищив 77 військових КНДР.

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Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області, писали ми раніше, цитуючи парламентаря Південної Кореї Лі Сонг Квона, який розповідав про це Reuters із посиланням на дані розвідки країни

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