Більшість українців підтримує ідею відновлення Україною ядерного арсеналу, від якого країна відмовилася 1994 року в межах Будапештського меморандуму, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

73% українців підтримують повернення ядерної зброї − подробиці

За даними соціологів, рівень підтримки українцями цієї ідеї варіюється залежно від можливих наслідків для країни.

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Загальне ставлення українців до відновлення ядерного арсеналу країни виглядає так:

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73% підтримують ідею;

20% виступають проти;

7% вагалися з відповіддю.

Як зауважив КМІС, якщо Україна матиме достатньо ресурсів, щоб протриматися до моменту відновлення ядерного арсеналу, то 58% респондентів готові піти на втрату підтримки від Заходу. Категорично не згодні на такий сценарій 33% опитаних.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Більшість респондентів, тобто від 61% на Сході до 77% на Заході, підтримали загалом відновлення Україною ядерного потенціалу.

Однак довіра респондентів до НАТО не суперечить бажанню відновити ядерний арсенал.

“Ба більше, якщо говорити про загалом бажання відновити ядерну зброю, найбільше цього прагнуть ті, хто довіряє НАТО”, − підсумували соціологи.

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Опитування проходило 2-17 грудня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. КМІС опитав 2 тис. респондентів віком від 18 років.

Третина українців вважає розробку ядерної зброї найкращою гарантією безпеки

Більше третини українців вважають, що найкращим способом забезпечити безпеку країни є або набуття ядерної зброї, або прискорення процесу вступу до НАТО.

В ефективність оборонного союзу зі США вірить 11,2%, покладатися на миротворців ООН готові 8,9% українців, а в ефективність військ європейських країн на території України вірить ще менше респондентів – лише 6,4%.