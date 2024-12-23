Народний депутат Микола Тищенко знову не з’явився на судове засідання у справі щодо незаконного позбавлення волі людини, пише Суспільне.

Суд по справі Тищенка − подробиці

У Бабушкінському райсуді Дніпра сьогодні продовжилося засідання по справі нардепа та колишнього бійця спецпідрозділу “Кракен” Дмитра Мазохи.

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Суддя ухвалив рішення про примусовий привід нардепа Тищенка та екс-поліцейського Писаренка до суду, оскільки обох звинувачують у незаконному позбавленні волі. Однак народний депутат не з’явився на засідання.

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Тищенко обіцяв приїхати, тому до нього не застосовували примусу.

Перед початком судового засідання потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості.

Я чекаю, що він все ж таки відповість за свій вчинок. Він дискредитував військових, казав, що я не військовий. Хай приїде, скаже це хлопцям. Колишній боєць спецпідрозділу

Скандал із Миколою Тищенко − подробиці

25 червня генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

20 червня в Дніпрі група осіб за вказівкою нардепа позбавила волі потерпілого, тобто колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Як встановило слідство, це зробили за попередньою змовою групи осіб із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

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Народному депутату України, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, продовжили цілодобовий домашній арешт до 16 листопада.