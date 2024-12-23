Німеччина оголосила про надання нового пакета допомоги, повідомляє Міноборони Німеччини.
IRIS-T та Patriot для України: Німеччина зміцнює ППО
До нового пакета увійшло таке озброєння:
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- 15 танків Leopard 1 A5;
- 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
- 30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;
- САУ PzH 2000;
- 12 броньовиків із системами кінетичної оборони;
- 7 десантних джипів Caracal;
- ЗРК IRIS-T SLM (із ракетами);
- ЗРК IRIS-T SLS;
- 2 пускові установки Patriot;
- 2 радари TRML-4D;
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 30 дронів Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
- 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 45 дайвінг-скутерів;
- 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
- 120 гранатометів GMW;
- 200 кулеметів MG4;
- 420 гвинтівок MK 556;
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 52 тис. снарядів 155 мм;
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тис. боєприпасів до установок Gepard.
Пакет також містить генератори, намети, турнікети, набої для стрілецької зброї, мінометні боєприпаси 120 мм, міни та обладнання для розміновування.
Німеччина передала Україні шостий комплекс ППО IRIS-T
20 грудня Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T.
Тоді не конкретизувалося про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.
Уряд Німеччини пообіцяв відправити Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят.
20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.