Німеччина оголосила про надання нового пакета допомоги, повідомляє Міноборони Німеччини.

IRIS-T та Patriot для України: Німеччина зміцнює ППО

До нового пакета увійшло таке озброєння: 

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  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
  • 30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;
  • САУ PzH 2000;
  • 12 броньовиків із системами кінетичної оборони;
  • 7 десантних джипів Caracal;
  • ЗРК IRIS-T SLM (із ракетами);
  • ЗРК IRIS-T SLS;
  • 2 пускові установки Patriot;
  • 2 радари TRML-4D;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 30 дронів Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
  • 120 гранатометів GMW;
  • 200 кулеметів MG4;
  • 420 гвинтівок MK 556;
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 52 тис. снарядів 155 мм;
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тис. боєприпасів до установок Gepard.

Пакет також містить генератори, намети, турнікети, набої для стрілецької зброї, мінометні боєприпаси 120 мм, міни та обладнання для розміновування.

Німеччина передала Україні шостий комплекс ППО IRIS-T

20 грудня Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T.

Тоді не конкретизувалося про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.

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Уряд Німеччини пообіцяв відправити Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят.

20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.

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