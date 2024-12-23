Німеччина оголосила про надання нового пакета допомоги, повідомляє Міноборони Німеччини.

IRIS-T та Patriot для України: Німеччина зміцнює ППО

До нового пакета увійшло таке озброєння:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

15 танків Leopard 1 A5;

2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;

САУ PzH 2000;

12 броньовиків із системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal;

ЗРК IRIS-T SLM (із ракетами);

ЗРК IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 дронів Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW;

200 кулеметів MG4;

420 гвинтівок MK 556;

80 снайперських гвинтівок HLR 338;

100 гвинтівок CR 308;

52 тис. снарядів 155 мм;

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тис. боєприпасів до установок Gepard.

Пакет також містить генератори, намети, турнікети, набої для стрілецької зброї, мінометні боєприпаси 120 мм, міни та обладнання для розміновування.

Німеччина передала Україні шостий комплекс ППО IRIS-T

20 грудня Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T.

Тоді не конкретизувалося про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.

Advertisement

Уряд Німеччини пообіцяв відправити Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят.

20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.